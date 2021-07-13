السعودية تحظر استيراد 7 أنواع من السيارات المستعملة

أعلن رسميا في المملكة العربية السعودية، عن اللائحة الفنية للسيارات المستوردة المستعملة والتي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ووفقًا للائحة الجديدة، فإنه يحظر استيراد السيارات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية، والسيارات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.

ويُحظر استيراد السيارات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل:

السيارات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه .

كل ما يختم على استمارتها عبارة السيارات السالفج “SALVAGE”.

كل ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).

كما يُحظر استيراد السيارات التي كانت تستعمل للأجرة أو سيارات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو السيارات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، وفقا لما أعلن في الصحيفة الرسمية في السعودية.

موعد دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ

هذا ويجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تلغي جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

إرفاق شهادة التسجيل وإثبات الهوية والملكية

ويجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يرفق شهادة التسجيل (رخصة السير)، وإثبات الهوية للمستورد، وإثبات الملكية، وبیانات بلد التصدير.

أما المتطلبات الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، فتضمنت استيفاء هذه المركبات المستعملة جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني واستيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.

ببيانات المركبات المستوردة المستعملة المطلوبة

وفيما يتعلق ببيانات المركبات المستوردة المستعملة المطلوب تضمينها في شهادة التفتيش، أوضحت اللائحة، أنه يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومثبتة، وأن تكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية

كما يجب أن تشمل البيانات طراز المركبة وعام الطراز، وعدد الكيلومترات المقطوعة، والتعديلات التي أجريت على المركبة - إن وجدت - وفقا للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود، ونوع الوقود، وبلد التصدير وبلد المنشأ.