مواصفات وسعر سيارة لكزس ES موديل 2021 في السعودية

مواصفات سيارة لكزس ES 2021، أصدرت العلامة اليابانية تويوتا الكثير من أنواع السيارات حيث أن ماركة تويوتا لها احترامها في سوق السيارات في جميع الدول، وكذلك تحظى سيارات لكزس الكثير من الإعجاب والاحترام بين الجميع دول العالم لأنها واحدة من العلامات التجارية الفاخرة التي تتبع ماركة تويوتا، وهي من السيارات التي يفضلها الكثير من محبي السيارات ليس بالسعودية فقط ولكن في جميع دول العالم وخاصة موديل ES 2021.

مواصفات سيارة لكزس ES موديل 2021

وهذه هي المواصفات التي جعلت سيارة لكزس ES من تويوتا تكتسب شهرتها الحالية:

تعمل السيارة بأكثر من محرك لكي تسهل من القيادة وتجعلها قيادة مميزة.

محرك السيارة الأول يعمل بسعة 2.5 لتر وقوة 204 حصان و4 سلندر أما عن عزم الدوران للمحرك فهو 243 نيوتن/ متر.

بالنسبة للمحرك الثاني للسيارة فإن سعته نفس سعة المحرك الأول وهي 2.5 لتر ويعمل 4 سلندر وقوته هي 214 حصان، وأما بالنسبة لعزم الدوران فأقصى حد له 221 نيوتن/ متر.

والمحرك الثالث لسيارة لكزس ES تويوتا سعته تصل إلى 3.5 لتر مع 6 سلندر، وأقصى عزم للمحرك 356 نيوتن/ متر.

بالنسبة لمقصورة السيارة فهي ذات تصميم مميز حيث أنها مزدوجة المقاعد ولها مسند للذراع.

كما وتقدم ميزة لتحسين وضعية منطقة أسفل الظهر وميزة خفض لوضعية الجلوس لكي يتمكن السائق من الحصول على رؤية أفضل.

كما أن المقاعد لها أزرار يمكنها التحكم بها لتعمل في 8 اتجاهات.

هيكل سيارة لكزس ES 2021 ذو تصميم أنيق وساحر فإن الجزء الأمامي من السيارة على شكل مغزلي ضخم ويحمل مصابيح تعمل بشمعة واحدة نوعها ليد، أما عن الخلف فإن المصابيح تعمل بخطوط ديناميكية.

نظام الملاحة في السيارة له شاشة عرضها 12.3 بوصة ونظام صوتي عالي الجودة.

الفئة الأولى لسيارة لكزس ES سعرها 183,540 ريال. الفئة الثانية لسيارة لكزس ES سعرها 189,175 ريال. الفئة الثالثة لسيارة لكزس ES سعرها 226,780 ريال. الفئة الرابعة لسيارة لكزس ES سعرها 232,875 ريال. الفئة الخامسة لسيارة لكزس ES سعرها 239,200 ريال. الفئة السادسة لسيارة لكزس ES سعرها 251,505 ريال.

سعر سيارة لكزس ES 2021 في السعودية