سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي لمدة 60 شهر اقوى عرض تقسيط بالمملكة

- 1/2
- 2/2
سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي ، هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات الفاخرة مثل سيارة لاند كروز، ولكنهم يقوموا بالبحث عن أقوى العروض الذي يمكنهم أن يستفيدوت منها عند شراء السيارة، فالبعض لا يكون قادر على شرائها ودفع المال دفعة واحدة، لذا نقدم لكم اليوم عرض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال من بنك الراجحي.
سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي
إذا كنت من محبين شراء السيارات الحديثة ولن تمتلك الكثير من المال فمن اليوم سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من بنك الراجحي ومن أهم العروض التالي:
- يقدم الراجحي عرض تقسيط يصل لحوالي 60 شهر بما يقارب 36000 ريال.
- يتم تقسيط سعر السيارة كل شهر حوالي 90 ألف ريال سعودي.
- لابد من أن يقوم العميل بإحضار جميع الضمانات والأوراق التي تثبيت سداد قيمة السيارة.
- القسط الأخير من ثمن السيارة يمكن أن يصل لحوالي 40% من السعر الأصلي لها.
- كما يجب أن يتم دفع قيمة القسط الأول مقدماً مع القيام بدفع جميع الضرائب والمصروفات.
من الآن يمكن لكثير من العملاء الحصول على سيارة لاند كروز التي تتميز بالقوة والصلابة فهي من السيارات الفاخرة التي تتمتع بكثير من المميزات والمواصفات، ويتيح بنك الراجحي الحصول على السيارة بالتقسيط من بنك الراجحي بقسط شهري 2910 ريال دون القيام بدفع دفعة أولى.
كما يضم العرض مصاريف إدارية 1% بنسبة سنوية 6.87% مع اتباع كافة الشروط والأحكام، وتوجد السيارة في كثير من المعارض بالمملكة العربية السعودية وبالأخص في معارض عبد اللطيف جميل باللون الرمادي والأسود والفضي والأبيض وغيرهم.مواصفات سيارة لاند كروز ديزل 600 ريال سعودي
تتمتع هذه السيارة الرائعة بكثير من المزايا التي تجعل الجميع يرغبون في شرائها ومن أهم مواصفاتها الآتي:
- تعمل السيارة بنظام توفير الطاقة الذي يعمل على تسهيل القيادة.
- تحتوي السيارة على محرك 8 نواة.
- تمتلك جميع وسائل الأمان والراحة التي تشعرك بالراحة عند القيادة.
- يوجد في السيارة شاشة 9 بوصة.
- تتمتع بنظلم السلامة والأمان وتحذير من حدوث إصطدام.
الوسوم
سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي ، هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات الفاخرة مثل سيارة لاند كروز، ولكنهم يقوموا بالبحث عن أقوى العروض الذي يمكنهم أن يستفيدوت منها عند شراء السيارة، فالبعض لا يكون قادر على شرائها ودفع المال دفعة واحدة، لذا نقدم لكم اليوم عرض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال من بنك الراجحي.
سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي
إذا كنت من محبين شراء السيارات الحديثة ولن تمتلك الكثير من المال فمن اليوم سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من بنك الراجحي ومن أهم العروض التالي:
- يقدم الراجحي عرض تقسيط يصل لحوالي 60 شهر بما يقارب 36000 ريال.
- يتم تقسيط سعر السيارة كل شهر حوالي 90 ألف ريال سعودي.
- لابد من أن يقوم العميل بإحضار جميع الضمانات والأوراق التي تثبيت سداد قيمة السيارة.
- القسط الأخير من ثمن السيارة يمكن أن يصل لحوالي 40% من السعر الأصلي لها.
- كما يجب أن يتم دفع قيمة القسط الأول مقدماً مع القيام بدفع جميع الضرائب والمصروفات.
من الآن يمكن لكثير من العملاء الحصول على سيارة لاند كروز التي تتميز بالقوة والصلابة فهي من السيارات الفاخرة التي تتمتع بكثير من المميزات والمواصفات، ويتيح بنك الراجحي الحصول على السيارة بالتقسيط من بنك الراجحي بقسط شهري 2910 ريال دون القيام بدفع دفعة أولى.
كما يضم العرض مصاريف إدارية 1% بنسبة سنوية 6.87% مع اتباع كافة الشروط والأحكام، وتوجد السيارة في كثير من المعارض بالمملكة العربية السعودية وبالأخص في معارض عبد اللطيف جميل باللون الرمادي والأسود والفضي والأبيض وغيرهم.مواصفات سيارة لاند كروز ديزل 600 ريال سعودي
تتمتع هذه السيارة الرائعة بكثير من المزايا التي تجعل الجميع يرغبون في شرائها ومن أهم مواصفاتها الآتي:
- تعمل السيارة بنظام توفير الطاقة الذي يعمل على تسهيل القيادة.
- تحتوي السيارة على محرك 8 نواة.
- تمتلك جميع وسائل الأمان والراحة التي تشعرك بالراحة عند القيادة.
- يوجد في السيارة شاشة 9 بوصة.
- تتمتع بنظلم السلامة والأمان وتحذير من حدوث إصطدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي لمدة 60 شهر اقوى عرض تقسيط بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.