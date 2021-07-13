سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي لمدة 60 شهر اقوى عرض تقسيط بالمملكة

سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي ، هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات الفاخرة مثل سيارة لاند كروز، ولكنهم يقوموا بالبحث عن أقوى العروض الذي يمكنهم أن يستفيدوت منها عند شراء السيارة، فالبعض لا يكون قادر على شرائها ودفع المال دفعة واحدة، لذا نقدم لكم اليوم عرض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال من بنك الراجحي.

سيارة لاند كروز 600 ريال سعودى من بنك الراجحي

إذا كنت من محبين شراء السيارات الحديثة ولن تمتلك الكثير من المال فمن اليوم سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من بنك الراجحي ومن أهم العروض التالي:

يقدم الراجحي عرض تقسيط يصل لحوالي 60 شهر بما يقارب 36000 ريال.

يتم تقسيط سعر السيارة كل شهر حوالي 90 ألف ريال سعودي.

كل شهر حوالي 90 ألف ريال سعودي. لابد من أن يقوم العميل بإحضار جميع الضمانات والأوراق التي تثبيت سداد قيمة السيارة.

القسط الأخير من ثمن السيارة يمكن أن يصل لحوالي 40% من السعر الأصلي لها.

كما يجب أن يتم دفع قيمة القسط الأول مقدماً مع القيام بدفع جميع الضرائب والمصروفات.

من الآن يمكن لكثير من العملاء الحصول على سيارة لاند كروز التي تتميز بالقوة والصلابة فهي من السيارات الفاخرة التي تتمتع بكثير من المميزات والمواصفات، ويتيح بنك الراجحي الحصول على السيارة بالتقسيط من بنك الراجحي بقسط شهري 2910 ريال دون القيام بدفع دفعة أولى.

كما يضم العرض مصاريف إدارية 1% بنسبة سنوية 6.87% مع اتباع كافة الشروط والأحكام، وتوجد السيارة في كثير من المعارض بالمملكة العربية السعودية وبالأخص في معارض عبد اللطيف جميل باللون الرمادي والأسود والفضي والأبيض وغيرهم.

تتمتع هذه السيارة الرائعة بكثير من المزايا التي تجعل الجميع يرغبون في شرائها ومن أهم مواصفاتها الآتي: