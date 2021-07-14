يمكنك تقسيط تويوتا كورولا موديل 2021 اكس ال اي مطور بدفعات شهرية 1210 ريال. وذلك عن طريق شركة عبداللطيف جميل الوكيل في المملكة العربية السعودية. ومعروف أن سيارات تويوتا من السيارات التي أثبتت كفاءتها على الطرق.

تقسيط تويوتا كورولا موديل 2021 اكس ال اي مطور بدفعات شهرية 1210 ريال

يمكنك الحصول على مجموعة من المميزات حينما تقوم تقسيط تويوتا كورولا موديل 2021 اكس ال اي مطور بدفعات شهرية 1210 ريال سعودي. وأهمها كالتالي: أولًا- بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. أما ثانيًا: بدون كفيل عند تطابق الشروط. وبينما ثالثًا: إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة. أما رابعًا: الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

معلومات مهمة جدًا بخصوص التقسيط من عبد اللطيف جميل والراجحي

الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. كما تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة، تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد. كذلك يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق.

سيارات أخرى يمكنك تقسيطها في عرض التقسيط يوليو 2021 من عبد اللطيف جميل

يمكنك تقسيط سيارة يارس سيدان 2021 واي شركات بمبلغ 952 ريال سعودي، على فترات ستين شهر. كما يمكنك تقسيط تويوتا يارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 وفترة سداد 60 شهر. أو يمكنك تقسيط سيارة تويوتا يارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية 1011 ريال سعودي. على ستين شهر. أو يمكنك تقسيط تويوتا كورولا موديل 2021 اكس ال اي مطور بدفعات شهرية 1210 ريال سعودي بفترة سداد 60 شهر. أو تقسيط سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف ودفعاتك الشهرية تصل لـ 1285 ريال سعودي، بفترة سداد ستين شهر. أو الكورولا موديل 2021 جي ال اي فتحة سقف بدفعات شهرية 1391 ريال سعودي.

سيارات أخرى يمكنك تقسيطها وهي داخل العرض

علاوة على ما سبق يمكنك تقسيط سيارة إنوفا 2021 اساسي 2.7 بدفعات شهرية 1639 ريال سعودي بفترة سداد ستين شهر. أو تقسيط تويوتا راش 2021 استاندرد بمبلغ 1140 ريال سعودي. أو سيارة فورتشنر 2021 جي اكس 2 بمبلغ 1867 ريال سعودي، وفترة سداد ستين شهر.