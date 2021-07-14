عيوب شيفروليه تاهو 2021 في السعودية المواصفات التفصيلية والأسعار

شيفروليه تاهو موديل 2021 سيارة تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV متعددة الاستخدمات. وتتمتع بمميزات ومواصفات عديدة. الأمر الذي جعلها منافس قوي في سوق السيارات السعودي. حيث واجهت منافسة شرسة مع الطرازات التي تنتمي لنفس فئتها السعرية من الطرازات الإس يو في. ومن خلال السطور التالية رصد لأهم المميزات والعيوب المتوفرة في السيارة. فضلًا عن سعرها في سوق السيارات السعودي.

مميزات شيفروليه تاهو موديل 2021

كما أن هناك العديد من المميزات في السيارة تاهو التي تنتمي لفئة الإس يو في. ما جعل مبيعاتها تتفوق على الطرازات التي تنتمي لفئتها في السعودية. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز المميزات التي توفرت في السيارة الـ SUV:

اعتمدت السيارة على محرك قوي الأداء.

فيما توفرت السيارة تاهو بتجهيزات داخلية مميزة. ولذلك فهي وفرت الراحة والرفاهية للعملاء.

كما جاءت السيارة مع عوامل أمان قياسية. لمنح الركاب الحد من الحماية في أثناء الرحلة.

علاوة على أن السيارة جاءت بتصميم عصري وجذاب. يتلائم مع فئة الطرازات الإس يو في متعددة الاستخدامات.

بالإضافة إلى أن السيارة جاءت مع كماليات خارجية.

أما من ناحية الأنظمة الترفيهية. فتوفرت السيارة مع كماليات عديدة لتوفير الراحة للركاب. ومن أبرز راديو إف إم.علاوة على مخرج يو إس بي لتوصيل الهواتف المحمولة بالسيارة.

محرك تاهو

كما أن تلك السيارة توفرت مع ثلاث خيارات من المحركات. الأمر الذي جعلها من أقوى مركبات الدفع الرباعي في المملكة من فئة سيارات الركوب. حيث جاء الاختيار الأول من المحركات بسعة 5300 سي سي. قادر على توليد قوة حصانية قدرها 277 حِصانًا. بينما تبلغ سعة الاختيار الثاني من المحركات 6,200 سي سي. والأخير من نوع التربو بسعة 3000 سي سي.

عيوب شيفروليه طراز تاهو موديل 2021

وعلى الرغم من المميزات العديدة التي تحويها السيارة إلا أن هناك بعض العيوب الطفيفة التي تشوبها. ما يجعل بعض العملاء يتراجعوا عن شراؤها. ومن أهم تلك العوامل التسعيرة المرتفعة حيت تتوفر بسعر يتراوح ما بين 185 ألف ريال. إلى 265 ألف ريال. كما أن المقاعد الموجودة في السيارة غير مريحة. علاوة على أن عزل السيارة ضعيف.