سيارات مجددة ومفحوصة بأسعار لا تصدق لاندكروزر وجيب وكامري تبدأ من 4000 ريال فقط، يتساءل الكثيرين من راغبي شراء سيارة مستعملة عن أفضل حراج للسيارات وأرخص أسعار في المملكة. واليوم نؤكد لك عزيزي القارئ أنك إذا قمت بزيارة حراج مكة فسوف تجد السيارة التي تبحث عنها، فهو يضم أسطول كبير من السيارات المستعملة المجددة والمطروحة للبيع بأسعار رخيصة جداً، بحيث يمكنك أن تجد معظم الموديلات الأكثر قبولاً بين المستهلكين، ونعرض اليوم عليكم مجموعة من سيارات تويوتا بأنواعها منها كامري ولاندكروزر وفورتشنر ويارس، بالاضافة إلى فرصة رائعة على سيارة جيب GMC موديل 2010 بسعر رخيص.

أرخص السيارات المستعملة حراج مكة

نتحدث أولا عن السيارة الجيب جي ام سي أكاديا موديل 2010 والتي يطلب مالكها 6500 ريال فقط، المركبة بيضاء مجددة ومفحوصة حديثاً بقير أوتوماتيكي وممشى يصل إلى 300 ألف كيلو متر وفقاً للعداد. ننتقل إلى موديلات تويوتا ونبدأ مع هايلوكس موديل 2000 بيضاء اللون بقير عادي والسعر المطلوب 8000 ريال، كما تتوفر أيضاً بحراج مكة أرخص سيارة في تقريرنا اليوم وهي تويوتا كامري موديل 2001 بيضاء اللون، القير عادي والسعر المطلوب 4000 ريال فقط.

تتوفر كذلك ضمن فئات تويوتا مستعمل سيارة فورتشنر موديل 2014 بيضاء اللون، ممشى السيارة على العداد 400 ألف كيلو متر ومع ذلك السيارة بحالة جيدة جداً، القير أوتوماتيك وقد وصل سوم السيارة إلى 20 ألف ريال. متواجد أيضا للبيع تويوتا أفالون موديل 2006 باللون الرمادي، السيارة بتجهيزات فل كامل ماكينة 6 سلندر وقير أوتوماتيك، ممشاها على العداد 450 ألف كيلومتر وقد وصل أعلى سوم إلى 17 ألف ريال.

تويوتا مستعمل رخيص

مازلنا مع موديلات تويوتا المتعددة في حراج مكة وهذه المرة مع سيارتين تويوتا يارس أوتوماتيك موديل 2016، الأولي بيضاء اللون بحالة ممتازة جداً ممشاها 200 ألف كيلو متر وسعرها 22 ألف ريال، والثانية باللون البني ممشاها 250 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 16 ألف و500 ريال. كما تتواجد سيارة تويوتا كامري موديل 2002 فضية اللون، القير عادي والممشى مسجل على العداد 300 ألف كيلومتر والسعر المطلوب 15ألف ريال سعودي.

نبقى مع سيارات تويوتا ولكن ننتقل إلى سيارات لاندكروزر المرغوبة من الكثيرين، لدينا اليوم سيارتين تويوتا لاندكروزر الأولى موديل 2000 قير عادي دبل، السيارة مجددة ومفحوصة وممشاها يصل إلى 300 ألف كيلو متر والسعر 15 ألف و 500 ريال. السيارة الثانية تويوتا لاندكروزر جيب موديل 2013 بيضاء اللون بحالة ممتازة، وقد وصل ممشى السيارة إلى 300 ألف كيلو متر أيضاً، القير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم للسيارة إلى 52 ألف ريال.