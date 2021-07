Bentley Mulliner تحتفل بإنجاز 1000 مشروع تصميمي للسيارات

تحتفل Bentley Mulliner بإنجاز مشروعها التصميمي الخاص الرقم 1000 منذ إنشاء فريقها عالي الاحترافية، وذلك بعد أن تم التعرّف في العام 2014 على وجود طلب متزايد من قِبَل العملاء للحصول على سيارات مخصَّصة وفق رغبتهم وتحظى بلمسات شخصية جداً. وعلى إثر هذا، قامت Mulliner بتكوين فريق عمل خاص بها يتمتّع بكثير من المهارة والإبداع.

قام فريق Mulliner الموهوب بإنتاج العديد من السيارات المخصَّصة للعملاء في الشرق الأوسط، وبالتحديد طرازات بارزة بإصدارات محدودة مثل Bentayga Mulliner Pearl of the Gulf، Bentayga Falconry by Mulliner، Mulsanne Sinjari وMulsanne Majestic.

وقبل سبع سنوات، قام المشروع الأول على إصدارٍ صغيرٍ من 15 سيارة فقط وتركّز على تعزيز مستويات راحة الركّاب، وذلك عبر سيارة Flying Spur Serenity. فقد أعيدت هندسة المقاعد ومساند الرأس كجزء من عملية إعادة التصميم الشاملة، وكان هناك التطريز الماسي الجديد والفريد ضمن المقصورة والذي تم طرحه لتوليد إحساس خاص فعلاً. وشكّل هذا الجلد الفريد ذات البنية الخاصّة مصدر إلهام للتصميم الماسي الذي يمكن رؤيته ضمن سيارة Continental GT Mulliner الحالية في الأيام الراهنة.

وبمناسبة الاحتفال بهذا المشروع البارز الذي يشكّل انجازاً هاماً ضمن مسيرته، تشارك فريق Mulliner Design بعض الأمثلة التصميمية المفضَّلة لديه من السنوات السبع الماضية. وقد شمل عمله كامل مجموعة طرازات Bentley خلال تلك الفترة – من سيارات Continental المستوحاة من الطائرات الحربية، وصولاً إلى سيارات Mulsanne التي تحتفي بمحرّكاتها V8 القوية سعة 6¾ ليتر، وحتى طرازات Bentayga التي حصلت على مواصفات مختلفة للتجهيزات الداخلية بين جهة السائق والراكب الأمامي الجانبي.

تتراوح المشاريع التصميمية الخاصّة البالغ عددها 1000 منذ العام 2014 بين التخصيص وفق الرغبة، والألواح الفريدة من الصفائح الراقية، وصولاً إلى المشاريع التي تضمّنت سيارات فريدة بالكامل مثل Bentley Mulliner Bacalar، وقد شملت أيضاً مشاريع مخصَّصة للأسواق الإقليمية والدولية إضافة لسلاسل من الإصدارات المحدودة، وحتى تصاميم لسيارات سباقات