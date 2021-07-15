سيارة تويوتا كورولا 2021 أهم مواصفاتها، سيارة تويوتا كورولا 2021 المذهلة، السيارة الأكثر بحثًا عبر مختلف أنواع محركات البحث العالمية في الفترة الأخيرة سيارة تويوتا كورولا 2021، حازت السيارة على إعجاب الملايين حول العالم؛ ولذلك نتعرف على أهم مواصفاتها والمعلومات حول أهم مميزاتها وعيوبها وفقًا لآراء العملاء ومستخدميها.

سيارة تويوتا كورولا 2021 أهم مواصفاتها

تندرج هذه السيارة المميزة تحت فئة السيارات السيدان العملية والمناسبة للعائلة؛ وذلك نظراً لما تتميز به السيارة من مواصفات ومميزات تجعلها الأكثر عملياً وانتشاراً بين نظيراتها من السيارات المنافسة لها من نفس الفئة، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الذي يتمتع بجاذبية غير معهودة، فهناك العديد من المواصفات التي تمنحها مكانة خاصة بين منافسيها:

الطول الكلي يصل إلى 4.63مترًا، والعرض الكلي يصل إلى 1.78مترًا.

تأتي سيارة تويوتا كورولا بوزن 1800 كيلو جرمًا، وارتفاع يصل إلى 1.43 مترًا.

محرك السيارة 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 120 حصان.

تصل سعة خزان الوقود في السيارة إلى 50 لتر، وسعة المحرك 1.5 لترًا، وعزم الدوران 154 نيوتن.متر.

تأتي السيارة بفرش جلد أو قماش حسب الفئة المطلوبة.

يوجد بالسيارة مكيف هواء أوتوماتيك، وشاشة عرض معلومات تصل إلى 7.5 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2021

تتمتع السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أكثر السيارات العملية والمناسبة لجميع إحتياجات قائد السيارة وخاصةً الركاب، وما يميز السيارة الرشاقة والقوة في الأداء والشكل الرياضي الذي يجذب مستخدميها، كما أنها تتمتع بطابع الوقار والهيبة الذي يبثه التصميم الخارجي في نفس كل من يراها، ومن أهم مميزاتها:

تتميز بالإتساع وإمكانية ركوب خمسة أشخاص وأكثر.

سهولة الركوب والنزول من السيارة دون عائق، كما تتميز مقاعد السيارة بدرجة عالية من الراحة.

ضعف إحتمالية تعدد الأعطال مع كثرة التشغيل، بالإضافة إلى الجودة العالية في الصناعة.

تتميز بالعديد من أنظمة الأمان المقدمة من مجموعة Toyota safety sense.

الثبات المذهل والسرعة بها وخاصة في السرعات العالية، كما أنها أقل استهلاكاً للوقود.

توفر السيارة كاميرا خلفية، مع نظام قوى لعزل الأصوات داخل السيارة.

عيوب سيارة تويوتا كورولا 2021

على خلاف المميزات التي تتمتع بيها السيارة، إلا أن يوجد بالسيارة القليل من العيوب: