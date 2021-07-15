سيارة بورش كايين موديل 2021 المواصفات وسعر السيارة في السعودية

سيارة بورش كايين موديل 2021، شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات واحدة من أشهر الشركات في العالم، لقدرتها على تصميم العديد من الطرازات الفاخرة من السيارة بجميع الفئات وخاصةً السيارات الرياضية وكذلك السيارات مكشوفة السقف والسيارات ثابتة السقف، حيث تعمل على تصميم أفضل الطرازات مع لمسات أنيقة فاخرة تجعل سيارات شركة بورش الألمانية هي الأفضل، ومن أفضل وأفخم سيارات بورش الألمانية هي سيارة بورش كايين تعرفوا على المواصفات وسعر السيارة.

مزايا سيارة بورش كايين الألمانية 2021

نأخذكم في جولة لتوضيح مواصفات سيارة بورش كايين موديل 2021 التي جعلتها الأفضل للكثير من الأشخاص:

السيارة بها الكثير من القدرات الميدانية والفنية ويظهر ذلك في محركات السيارة الأربعة. حيث أن المحرك الأول لسيارة بورش كايين هو المحرك الأساسي يعمل بست أسطوانات سعته 3000 و2000 cc، وعزم دورانه الأقصى 450 حتى 550 نيوتن/ متر، وقوة المحرك القصوى تصل إلى 434 حصان، والمحرك يعمل بناقل 8 سرعات. وأما عن المحرك الثاني فهو هايبرد سعته تصل إلى 3000 cc وأقصى سرعة للمحرك هي 253 كم/ ساعة، وعزم الدوران يصل إلى 700 نيوتن/ متر، ويستطيع الانتقال من السكون إلى 100 كم في 5 ثواني فقط. أما عن المحرك الثالث فإن سعته 4000 cc تصل قوته إلى 541 حصان وسرعته القصوى هي 286 كم/ ساعة وعزم الدوران الأقصى للمحرك الثالث هو 770 نيوتن/ متر. والمحرك الرابع من طراز V8 هايبرد سعته تصل حتى 4000 cc وعزم الدوران له 900 نيوتن/ متر، وقوة المحرك 671 حصان، أما عن ناقل السرعات فهو مدعوم بثماني سرعات، وتصل أقصى سرعة له في 295 كم/ ساعة.

سعر سيارة بورش كايين في السعودية

هناك خمس فئات من سيارة بورش كايين لكل منها سعره الخاص في السعودية: