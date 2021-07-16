سعر النترا 2021 في السعودية مواصفات المحرك وعوامل الأمان والسلامة

سعر النترا 2021 في السعودية يبحث عنه المهتمين بالسيارات السيدان العائلية في المملكة العربية السعودية. وهي تعتبر أكثر الطرازات شيوعًا ليس فقط في السوق السعودي بل في الوطن العربي ككل. كما حققت مبيعات وبالتالي شهرة واسعة في العديد من بلدان الشرق الأوسط. نظرًا أنها سيارة اعتمادية من الدرجة الأولى. وتلبي احتياجات الفئة المتوسطة. ومن خلال تلك المقالة إليكم استعراض لأبرز مواصفات السيارة النترا موديل 2021.

علاوة على تجهيزات الأداء والمواصفات الكاملة للمحرك الموجودة في منظومة القوة وعوامل الأمان والسلامة. والتي تشكل العامل الأهم الذي يبحث عنه العميل. كما تعمل تلك التجهيزات على توفير الأمان والحماية للركاب في أثناء رحلتهم بالسيارة.

مواصفات النترا 2021 فل كامل

كما أن علامة هيونداي الكورية تحرص على توفير مميزات عديدة في الطرازات التي تطرحها. ولعلّ الجزء الأهم لدى العلامة الكورية هو منظومة القوة. والتي تحرص دومًا على تعزيزه في طرازاتها من أجل جذب اهتمام الجمهور على سلعتها المطروحة في السواق العالمية. حيث اعتمدت السيارة هيونداي النترا موديل 2021 على خيارين من المحركات. حيث جاء الأولى بسعة بلغت 1600 سي سي. قادر على توليد قوة حصانية تقدر بنحو 127 حِصانًا. مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر. والجدير بالذكر أن الموتور اتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من ست سرعات. وأربع اسطوانات. علاوة على نظام جرّ أمامي للعجلات.

فيما جاءت السيارة النترا بخيّار آخر من المحركات. كما اعتمدت بعض الفئات المتوفرة من سيارة النترا في السوق السعودي على موتور قوي الأداء بسعة بلغت نحو 2000 سي سي. علاوة على قوة حصانية وصلت إلى 159 حِصانًا. علاوة على أن عزم أقصى للدوران وصل إلى 191 نيوتن/ متر. ومن ناحية الأمان والسلامة تعززت السيارة بمواصفات حماية عديدة ومن بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. علاوة على فرامل مانعة للانزلاق. ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

سعر النترا 2021 في السعودية

بينما توفرت السيارة في السوق السعودي بفئات متنوعة وعديدة. علاوة على أنها مختلفة التجهيزات. وبسعر تراوح ما بين 78 ريال سعودي. إلى 118 ريال سعودي. علمًا بأن الأسعار متغيرة. علاوة على أن الوكيل صاحب العلامة هيونداي في المملكة من الممكن أن يجري أي زيادات أو تخفيضات سعرية على السيارة النترا 2021.