مواصفات سيارة جاكوار لاند روفر الجديدة 2020 ومميزاتها الحصرية

مواصفات سيارة جاكوار لاند روفر ، أكدت شركة جاكوار أنها سوف تركز الإنتاج الخاص بها على عربة ديفندر، وذلك بدون النظر للقائمة الكاملة الخاصة بها وحتي تتخلص الشركة بشكل كامل من آثر الوباء والجائحة والذي ألحقها مشكلات في نقص الإنتاج وفي تلك المقالة نتحدث باستفاضة عن قرار شركة جاكوار فتابعونا في الأسطر القادمة

في البداية يجب تذكيرك عزيزي القارئ ان جاكوار لاند روفر سجلت خسارة تبلغ الـ118 مليون دولار وذلك منذ ثلاثة سنوات.

ثم بعد تلك النكبة تم وقف الإنتاج على الفور ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تم إسقاط بعض النماذج.

وكان مطلوب إجراء إصلاح عام تشغيلي.

وكانت الأمور تبدأ في التحسن وتشرق بالأمل تبدأ ثم أصيب العالم بالجائحة.

ثم تلى ذلك نقص شديد في رقائق أشباه الموصلات.

والجدير بالذكر ان سيارة جاكوار لاند روفر تنسب فقد مكاسبها المالية التي أتممتها خلال العام الماضي إلى عدم القدرة على إنتاج وتسليم العربات، مثل سيارة لاند روفر ديفندر وسيارة رينج روفر إيفوك

إنتاجية الشركة و سيارة جاكوار لاند روفر

من خلال حديث (أدريان مارديل) وهو المدير المالي لشركة جاكوار فأهم ما قيل منه:

الشركة سوف تُلغي بعض مميزات السيارة التي تتطلب شرائح أشباه المواصلات مثل الشحن اللاسلكي أنظمة التشغيل والإيقاف التي بدون مفتاح.

وجدير بالذكر ان جنرال موتورز وفورد وآخرون يفعلون ذلك لنفس السبب

يقع مقرالموردين لشركة جاكوار لاند روفر في اليابان-موردين الشرائح-

لكن الشركة تدرس الآن إمكانية لشراء الرقائق ببدائل أخرى

حيث سيستمر تصنيع طراز سيارة جاكوار لاند روفر الأخرى

لكن لن يتم شحن السيارة للوكلاء حتى يتم التحديث بالرقائق في وقت آخر.

وفي النهاية قال “مارديل” أن أزمة تلك الرقائق لن تؤثر على سيارة جاكوار رينج روفر الجديدة والتي من المقرر نزولها في عام 2022

منتظر أن تنطلق عربة دودج جورني الموديل الجديد عام 2020 قريباً، والذي سيتم إعادة تصميمه كلياً.

ستشهد عربة جورني 2020 تصميم جديد للمقدمة السيارة ومؤخرتها هذا بالإضافة لمقصورة مُحسنة وصندوق أمتعة أكثر وسعاً مع نظام ترفيهي أجدد وأكثر سهولة. وأنظمة بتقنيات متطورة للسلامة ولمساعدة السائق

وستتنافس العربة الجديدة مع ميتسوبيشي أوتلاندر ونيسان اكس تريل وفولكس فاجن تيجوان وكيا سورينتو

من التوقعات ان تكون العربة : لها محرك 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر وقوة 173 حصان عزم دوران 166 رطل-قدم ويتصل بناقل حركة آلي ذات 4 سرعات يتميز بنظام دفع الأمامي بصورة قياسية. كما سيتوفر المحرك V6 بسعة 3.6 لترات وقوة 283 حصان مع عزم دوران 260 رطل-قدم وسيرتبط المحرك بناقل حركة آلي بـ6 سرعات ونظام الدفع الأمامي معه أو على جميع العجلات. ومن الممكن أيضاً أن تتوفر محرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين أو محرك V6 مزدوج التوربو بسعة 2.9 لترات الموجودة في طرازات كوادريفوليو بقوة 505 حصان من المتوقع أن تصبح جورني مزودة بنظام الدفع الخلفي



جاكوار ومواصفات سيارة دودج جورني 2020 الجديدةسيارة دودج جورني من جاكوار ومميزاتها الداخلية

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة مواصفات سيارة جاكوار لاند روفر قد نالت إعجابكم