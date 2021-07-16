النترا N 2022 الرياضية الجديدة والمواصفات التي تحدت بها هيونداي جميع منافسيها

النترا N 2022 الجديدة كلياً مع الشكل الفريد الذي تغير خارجياً وداخلياً مع قوة واداء الماتور والسرعة الفائقة. هذه السيارة التي طرحتها شركة هيونداي الجديدة التي تتميز بشكلها الرياضي الجديد. حيث تتناسب مع كافة المراحل العمرية وتجمع ما بين الفخامة والرياضية. حيث تعد هيونداي النترا 2022 N علي نفس النهج المتبع من قبل شركة هيونداي منذ بداية موديلات 2020 والتي تتميز بالتصميم الجذاب لمسات جديدة علي التصميم الخارجي كمنصدات وفتحات أكبر في الحجم. وأيضاً يتميز هذا التصميم بجناح خلفي مثبت. مواصفات هيونداي النترا N 2022 مواصفات النترا N 2022 بسعة 2.2 كيلو لتر تربو.

قوة ماتور 276 حصان بالتوافق مع عزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر.

ثم ماتنور تربو 4 سلندر.

وأيضاً تتميز إلنترا N 2022 بأن ناقل الحركة الأتوماتيكي مزدوج من 8 سرعات في المقابل ناقل الحركة اليدوي “المانيوال” يتكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة لمعدل التسارع يبدأ من السكون حتي يصل إلى 100 كم في الساعة وذلك من خلال 5.3 ثانية.

وكذالك نظام التعليق الموجود فيها يمتاز بثبات السرعة والذي يفوق موديلاتها السابقة.

وذلك يساهم في أداء السيارة علي الطرق السريعة والدولية.

ثم تمتاز السيارة بإضافة نظام NN الترفيهي والذي يعمل مع تطبيق هيونداي علي الجوال للعمل علي متابعة حالة السيارة.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين من نوعية GDI تيربو بسعة 2.0 لتر.

والذي استخدم في السابق من قبل هيونداي في السيارات من نوع I30 TEN ذات التصميم الهاتشباك والذي يعمل بنظام الدفع الأمامي.

ثم تمتاز السيارة بالحاذبية حتي تعد من أرقي فئات السيارات السيدان والتي تأتي بحجم متوسط علي عكس السيارات SUV ذات الدفع الرباعي.

وأيضاً ياتي في السيارات تمويهات كثيفة كوجود مشتت هواء خلفي مثبت في السيارة مع إضافة العوادم الضخمة المستديرة.

ثم يأتي مع السيارة إطارات معدنية تمتاز بأنها خفيفة وحجمها كبير وبداخلها مكابح تكسي باللون الأحمر وأكبر من المكابح في التصميمات السابقة.

وتأتي تلك المكابح لتتوافق مع نظام التعليق الرياضي الذي تم إضافته علي التصميم الجديد.

وأيضاً تم خفض إرتفاع السيارة عن الأرض لتعطي الثبات أثناء السرعات العالية حتي تصبح رياضية كلياً كتصميم وأداء ويمكن أيضاً مقارنة السيارة بسيارة تويوتا راش. مواصفات هيونداي النترا N 2022 الشكل الداخلي لسيارة هيونداي إلنترا N 2022 بخصوص الشكل الداخلي للسيارة فهو نفس التصميم لكافة موديلات النترا ويوجد به بعض التعديلات الطفيفة مثل: اضافة مقاعد رياضية في السيارة .

الشكل الداخلي لسيارة هيونداي إلنترا N 2022 الوسوم

النترا N 2022 الجديدة كلياً مع الشكل الفريد الذي تغير خارجياً وداخلياً مع قوة واداء الماتور والسرعة الفائقة. هذه السيارة التي طرحتها شركة هيونداي الجديدة التي تتميز بشكلها الرياضي الجديد. حيث تتناسب مع كافة المراحل العمرية وتجمع ما بين الفخامة والرياضية. حيث تعد هيونداي النترا 2022 N علي نفس النهج المتبع من قبل شركة هيونداي منذ بداية موديلات 2020 والتي تتميز بالتصميم الجذاب لمسات جديدة علي التصميم الخارجي كمنصدات وفتحات أكبر في الحجم. وأيضاً يتميز هذا التصميم بجناح خلفي مثبت. مواصفات هيونداي النترا N 2022 مواصفات النترا N 2022 بسعة 2.2 كيلو لتر تربو.

قوة ماتور 276 حصان بالتوافق مع عزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر.

ثم ماتنور تربو 4 سلندر.

وأيضاً تتميز إلنترا N 2022 بأن ناقل الحركة الأتوماتيكي مزدوج من 8 سرعات في المقابل ناقل الحركة اليدوي “المانيوال” يتكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة لمعدل التسارع يبدأ من السكون حتي يصل إلى 100 كم في الساعة وذلك من خلال 5.3 ثانية.

وكذالك نظام التعليق الموجود فيها يمتاز بثبات السرعة والذي يفوق موديلاتها السابقة.

وذلك يساهم في أداء السيارة علي الطرق السريعة والدولية.

ثم تمتاز السيارة بإضافة نظام NN الترفيهي والذي يعمل مع تطبيق هيونداي علي الجوال للعمل علي متابعة حالة السيارة.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين من نوعية GDI تيربو بسعة 2.0 لتر.

والذي استخدم في السابق من قبل هيونداي في السيارات من نوع I30 TEN ذات التصميم الهاتشباك والذي يعمل بنظام الدفع الأمامي.

ثم تمتاز السيارة بالحاذبية حتي تعد من أرقي فئات السيارات السيدان والتي تأتي بحجم متوسط علي عكس السيارات SUV ذات الدفع الرباعي.

وأيضاً ياتي في السيارات تمويهات كثيفة كوجود مشتت هواء خلفي مثبت في السيارة مع إضافة العوادم الضخمة المستديرة.

ثم يأتي مع السيارة إطارات معدنية تمتاز بأنها خفيفة وحجمها كبير وبداخلها مكابح تكسي باللون الأحمر وأكبر من المكابح في التصميمات السابقة.

وتأتي تلك المكابح لتتوافق مع نظام التعليق الرياضي الذي تم إضافته علي التصميم الجديد.

وأيضاً تم خفض إرتفاع السيارة عن الأرض لتعطي الثبات أثناء السرعات العالية حتي تصبح رياضية كلياً كتصميم وأداء ويمكن أيضاً مقارنة السيارة بسيارة تويوتا راش. مواصفات هيونداي النترا N 2022 الشكل الداخلي لسيارة هيونداي إلنترا N 2022 بخصوص الشكل الداخلي للسيارة فهو نفس التصميم لكافة موديلات النترا ويوجد به بعض التعديلات الطفيفة مثل: اضافة مقاعد رياضية في السيارة .

الشكل الداخلي لسيارة هيونداي إلنترا N 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النترا N 2022 الرياضية الجديدة والمواصفات التي تحدت بها هيونداي جميع منافسيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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