سيارات مستعملة نظيفة أحدث الموديلات بأسعار رخيصة في معرض النخبة للسيارات

سيارات مستعملة نظيفة أحدث الموديلات بأسعار رخيصة في معارض النخبة للسيارات، يقدم معرض النخبة للسيارات في مكة عدد لا بأس به من السيارات المستعملة المتواجدة بحالة ممتازة وأرخص الأسعار. جميع السيارات الموجودة بمعرض النخبة استعمال نظيف جداً وموديلات حديثة تبدأ من 12 ألف ريال، والجدير بالذكر أن معرض النخبة للسيارات معروف بأنه يعرض موديلات وفئات متنوعة بأسعار في المتناول، لذا تابع معنا آخر عروض ما قبل العيد في معارض النخبة للسيارات إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة نظيفة بسعر رخيص.

سيارات مستعملة نظيفة بأسعار رخيصة

تتوفر بمعرض النخبة سيارة لكزس فئة ES330 فل كامل موديل 2005 باللون الأبيض، ممشى قليل جداً للسيارة التي يسميها البعض كامري الشيوخ مع إمكانية تسخين المقاعد، قير السيارة أوتوماتيكي وهي مفحوصة ومُجددة حديثاً والسعر المطلوب 12 ألف ريال. السيارة الثانية في تقريرنا اليوم هي سيارة هيونداي سنتافي مستعمل موديل 2014 فل كامل باللون البني، سعة المحرك 3.3 لتر وناقل الحركة أوتوماتيك، ممشى قليل 137 ألف كيلو متر فقط والسعر المطلوب 50 ألف ريال.

تتوفر كذلك سيارة هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2017 باللون الفضي بدون خدش واحد، ممشى السيارة قليل جداً 150 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 28 ألف ريال فقط. كما تتوفر لدى معرض النخبة للسيارة المستعملة سيارة لكزس ES350 موديل 2008 فل كامل بانوراما باللون الذهبي بسعر 30 ألف ريال، ممشى السيارة 270 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك وهي مشروطة ومفحوصة حديثاً.

تويوتا مستعمل معرض النخبة للسيارات

تتوفر سيارة تويوتا انوفا أوتوماتيك مستعمل نظيف موديل 2013 باللون الأبيض، الممشى 250 ألف كيلو متر والسيارة مشروطة والسعر المطلوب 42 ألف ريال.ومتواجد تويوتا أنوفا بيضاء بقير عادي موديل 2012، ممشى السيارة 400 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 35 ألف ريال مشروطة على الفحص. ومتواجد كذلك انوفا مستعمل أوتوماتيك موديل 2014 فل كامل، الممشى 150 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 45 ألف ريال.

تتوفر أيضاً ضمن موديلات تويوتا في معرض النخبة للسيارات المستعملة سيارة تويوتا يارس موديل 2016 باللون الأبيض، سعة المحرك 1.3 لتر والقير أوتوماتيك وهي سيارة موفرة للوقود، ممشى السيارة 150 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 26 ألف ريال. ومتواجد كذلك سيارة تويوتا راف فور مستعمل موديل 2017 فل كامل بقير أوتوماتيك ومقاعد تبريد وحرارة حالتها ممتازة، ممشى السيارة 150 ألف كيلو متر مشروطة على الفحص والسعر المطلوب 72 ألف ريال.