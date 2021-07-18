مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة 2021 واسعارها في السوق

مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة ، قد تمكن الطراز الجديد من سيارة الكروس أوفر الرياضية الجديد وهو شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 أن يحقق نجاحات جديدة وجيدة في أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مجموعة المواصفات الخاصة بها التي تتناسب مع السوق العالمي، وذلك النجاح كان من حيث التصميم وأداء السيارة والمحرك، بالرغم من بعض تعليقات الخبراء والعملاء في الشركة.

مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة

تمتلك عربة شيفروليه تراكس شعبية كبيرة في الأسواق العربية بشكل عام وإليكم بعض مميزاته:

تم تزويد طراز شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 بمحرك سعة 1.8 لتر المحرك يتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات

وبسبب المنظومة المتطورة للمحرك سوف يتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 بتوليد قوة تصل إلى 140 حصان وسرعة قصوى تصل لـ180 كيلو في الساعة

وسيتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 في التسارع من السكون للحركة حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في خلال 10.6 ثانية



وسائد هوائية (نظام متكامل)

بها نظام مكابح مانع للانغلاق ABS

ونظام لتوزيع قوة المكابح المعروف بأسم EBD

يوجد بالسيارة مساعد السائق لكي يكتشف النقاط العمياء.

بالعربة كاميرا 360 درجة

بها نظام للتحذير من الحركة المرورية التي بخلف السيارة سواء من المركبات أو المارة

نظام مساعد لركن السيارة في المكان المخصص

وأيضاً نظام المساعدة للوقوف BAS

بها مثبت للسرعة

نظام لكي يراقب ضغط الإطارات TPMS

مساعد للسائق على الطرق السريعة

النظام الذي يكشف المشاة

بالداخل في قمرة القيادة سوف نجد ان السيارة تستطيع ان تستوعب 5 أشخاص بأريحية

مقاعد مكسوة بجلد فاخر، ومزودة بأنظمة التبريد والتدفئة المتطورة

من مواصفات شيفرولية تراكس الجديدة انها مزودة بشاشة ترفيهية Multi-media قياس يصل لـ7 بوصة فتعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس تستطيع ان تتصل بأنظمة الهواتف الذكية وهي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو يمكن استعراض خرائط أنظمة الملاحة GPS وتحديد الوجهة وتتصل بنظام صوتي قوي ونقي من العلامة الشهيرة التي تتخصص في هذه الصناعة BOSE

بها مقود متعدد المهام في جميع الأنظمة والتقنيات.

شاشة معلوماتية (ديجيتال) مخصصة للسائق لعرض أهم معلومات السيارة.

طول شيفروليه تراكس يصل لـ4257 مم، وعرض يصل لـ1775 مم، وارتفاع يصل لـ1646

وتسير على قاعدة عجلات لـ2555 مم، ووزن إجمالي يتراوح بين 1417 و1487 كيلو جرام

مساحة التحميل التي في الداخل أقل مقارنة بالمنافسين

تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة، خلال وقت يصل إلى 10.6 ثانية

لا تتميز السيارة بعزل الأصوات من الخارج كالمنافسين

تحتوي قمرة القيادة على الكثير من قطع البلاستيك الصُلب

معدل استهلاك الوقود ليست الأفضل مقارنة بالمنافسين

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تم إصدار مواصفات طراز شيفروليه تراكس لأسواق السيارات في المملكة بفئتين: