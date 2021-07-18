مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة 2021 واسعارها في السوق

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مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة ، قد تمكن الطراز الجديد من سيارة الكروس أوفر الرياضية الجديد وهو شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 أن يحقق نجاحات جديدة وجيدة في أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مجموعة المواصفات الخاصة بها التي تتناسب مع السوق العالمي، وذلك النجاح كان من حيث التصميم وأداء السيارة والمحرك، بالرغم من بعض تعليقات الخبراء والعملاء في الشركة.مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة
تمتلك عربة شيفروليه تراكس شعبية كبيرة في الأسواق العربية بشكل عام وإليكم بعض مميزاته:
- تم تزويد طراز شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 بمحرك سعة 1.8 لتر
- المحرك يتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات
- وبسبب المنظومة المتطورة للمحرك سوف يتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 بتوليد قوة تصل إلى 140 حصان
- وسرعة قصوى تصل لـ180 كيلو في الساعة
- وسيتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 في التسارع من السكون للحركة
- حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في خلال 10.6 ثانية
- وسائد هوائية (نظام متكامل)
- بها نظام مكابح مانع للانغلاق ABS
- ونظام لتوزيع قوة المكابح المعروف بأسم EBD
- يوجد بالسيارة مساعد السائق لكي يكتشف النقاط العمياء.
- بالعربة كاميرا 360 درجة
- بها نظام للتحذير من الحركة المرورية التي بخلف السيارة سواء من المركبات أو المارة
- نظام مساعد لركن السيارة في المكان المخصص
- وأيضاً نظام المساعدة للوقوف BAS
- بها مثبت للسرعة
- نظام لكي يراقب ضغط الإطارات TPMS
- مساعد للسائق على الطرق السريعة
- النظام الذي يكشف المشاة
- بالداخل في قمرة القيادة سوف نجد ان السيارة تستطيع ان تستوعب 5 أشخاص بأريحية
- مقاعد مكسوة بجلد فاخر، ومزودة بأنظمة التبريد والتدفئة المتطورة
- من مواصفات شيفرولية تراكس الجديدة انها مزودة بشاشة ترفيهية Multi-media
- قياس يصل لـ7 بوصة فتعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس
- تستطيع ان تتصل بأنظمة الهواتف الذكية وهي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو
- يمكن استعراض خرائط أنظمة الملاحة GPS وتحديد الوجهة
- وتتصل بنظام صوتي قوي ونقي من العلامة الشهيرة التي تتخصص في هذه الصناعة BOSE
- بها مقود متعدد المهام في جميع الأنظمة والتقنيات.
- شاشة معلوماتية (ديجيتال) مخصصة للسائق لعرض أهم معلومات السيارة.
- طول شيفروليه تراكس يصل لـ4257 مم، وعرض يصل لـ1775 مم، وارتفاع يصل لـ1646
- وتسير على قاعدة عجلات لـ2555 مم، ووزن إجمالي يتراوح بين 1417 و1487 كيلو جرام
- مساحة التحميل التي في الداخل أقل مقارنة بالمنافسين
- تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة، خلال وقت يصل إلى 10.6 ثانية
- لا تتميز السيارة بعزل الأصوات من الخارج كالمنافسين
- تحتوي قمرة القيادة على الكثير من قطع البلاستيك الصُلب
- معدل استهلاك الوقود ليست الأفضل مقارنة بالمنافسين
تم إصدار مواصفات طراز شيفروليه تراكس لأسواق السيارات في المملكة بفئتين:
- عربة شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 الفئة الأولى LT FWD وسعرها يصل لـ80 ألف ريال سعودي
- طراز شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 الفئة الثانية Premier AWD وسعرها يصل لـ96 ألف ريال سعودي
الوسوم
مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة ، قد تمكن الطراز الجديد من سيارة الكروس أوفر الرياضية الجديد وهو شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 أن يحقق نجاحات جديدة وجيدة في أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مجموعة المواصفات الخاصة بها التي تتناسب مع السوق العالمي، وذلك النجاح كان من حيث التصميم وأداء السيارة والمحرك، بالرغم من بعض تعليقات الخبراء والعملاء في الشركة.مواصفات شيفروليه تراكس الجديدة
تمتلك عربة شيفروليه تراكس شعبية كبيرة في الأسواق العربية بشكل عام وإليكم بعض مميزاته:
- تم تزويد طراز شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 بمحرك سعة 1.8 لتر
- المحرك يتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات
- وبسبب المنظومة المتطورة للمحرك سوف يتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 بتوليد قوة تصل إلى 140 حصان
- وسرعة قصوى تصل لـ180 كيلو في الساعة
- وسيتمكن طراز شيفروليه تراكس الجديدة 2021 في التسارع من السكون للحركة
- حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في خلال 10.6 ثانية
- وسائد هوائية (نظام متكامل)
- بها نظام مكابح مانع للانغلاق ABS
- ونظام لتوزيع قوة المكابح المعروف بأسم EBD
- يوجد بالسيارة مساعد السائق لكي يكتشف النقاط العمياء.
- بالعربة كاميرا 360 درجة
- بها نظام للتحذير من الحركة المرورية التي بخلف السيارة سواء من المركبات أو المارة
- نظام مساعد لركن السيارة في المكان المخصص
- وأيضاً نظام المساعدة للوقوف BAS
- بها مثبت للسرعة
- نظام لكي يراقب ضغط الإطارات TPMS
- مساعد للسائق على الطرق السريعة
- النظام الذي يكشف المشاة
- بالداخل في قمرة القيادة سوف نجد ان السيارة تستطيع ان تستوعب 5 أشخاص بأريحية
- مقاعد مكسوة بجلد فاخر، ومزودة بأنظمة التبريد والتدفئة المتطورة
- من مواصفات شيفرولية تراكس الجديدة انها مزودة بشاشة ترفيهية Multi-media
- قياس يصل لـ7 بوصة فتعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس
- تستطيع ان تتصل بأنظمة الهواتف الذكية وهي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو
- يمكن استعراض خرائط أنظمة الملاحة GPS وتحديد الوجهة
- وتتصل بنظام صوتي قوي ونقي من العلامة الشهيرة التي تتخصص في هذه الصناعة BOSE
- بها مقود متعدد المهام في جميع الأنظمة والتقنيات.
- شاشة معلوماتية (ديجيتال) مخصصة للسائق لعرض أهم معلومات السيارة.
- طول شيفروليه تراكس يصل لـ4257 مم، وعرض يصل لـ1775 مم، وارتفاع يصل لـ1646
- وتسير على قاعدة عجلات لـ2555 مم، ووزن إجمالي يتراوح بين 1417 و1487 كيلو جرام
- مساحة التحميل التي في الداخل أقل مقارنة بالمنافسين
- تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة، خلال وقت يصل إلى 10.6 ثانية
- لا تتميز السيارة بعزل الأصوات من الخارج كالمنافسين
- تحتوي قمرة القيادة على الكثير من قطع البلاستيك الصُلب
- معدل استهلاك الوقود ليست الأفضل مقارنة بالمنافسين
تم إصدار مواصفات طراز شيفروليه تراكس لأسواق السيارات في المملكة بفئتين:
- عربة شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 الفئة الأولى LT FWD وسعرها يصل لـ80 ألف ريال سعودي
- طراز شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2021 الفئة الثانية Premier AWD وسعرها يصل لـ96 ألف ريال سعودي
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