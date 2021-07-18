ليريك 2023 أول سيارة كهربائية فارهة من كاديلاك

من المنتظر أن تكون سيارة كاديلاك ليريك 2023 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي، أول سيارة كهربائية تحمل علامة كاديلاك للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وتعمل السيارة بمحرك قوته 340 حصانا وتسع 5 ركاب ولها 4 أبواب.

أول سيارة كهربائية فارهة من كاديلاك

في مقصورة السيارة توجد شاشة بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي مقاس 33 بوصة، ونظام صوتي من طراز أيه.كيه.جي، وستكون السيارة متاحة بلونين في البداية أول لون صلب معدني أو أسود معدني، وسيعمل الجيل الجديد بنظام الجر الخلفي في البداية، ومن المتوقع وصول مدى هذا الطراز إلى أكثر من 300 ميل قبل إعادة شحن بطاريتها.

كاديلاك تعمل على إتاحة سيارات كهربائية رباعية الدفع

ووفقا لتقارير صحفية فإن كاديلاك تعتزم لاحقا طرح فئة أخرى من السيارة الكهربائية ليريك بمحرك كهربائي ثان على المحور الأمامي لها، والذي سيتيح لها إمكانية العمل بنظام الدفع الرباعي.

نسخ رياضية من سيارة كاديلاك الكهربائية

كما تعتزم كاديلاك وفقا لموقع وكالة الأنباء الألمانية، طرح فئات أخرى رياضية من هذا الطراز، وسيتم تزويد السيارة بنظام مساعدة السائق الآلي "سوبر كروز" والذي يتيح للسائق قيادتها دون استخدام يديه في بعض الحالات