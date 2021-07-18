تخفيض 10% في سعر هيونداي كريتا 2021 بصمة.. سيارة عائلية اقتصادية بسعر مميز

هيونداي كريتا 2021 هي سيارة عائلية اقتصادية مميزة لاقت قبول كبير من المستهلكين بعد طرحها في بدايات العام الحالي، خاصة أنها تعد سيارة موفرة للوقود ومناسبة لجميع الفئات. ومع قدوم العيد وتوالي العروض على طرازات هيونداي انخفض سعر هيونداي كريتا 2021 بصمة بنسبة 10%، وذلك لدى مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات والتي توفر مجموعة عروض وتخفيضات ممتازة على سيارات جديدة موديل 2021، ومن السيارات التي خضعت لهذا التخفيض هيونداي كريتا الجديدة ذو المزايا العديدة، لذا دعونا نتعرف معاً على مواصفات كريتا 2021 وسعرها الجديد.

سعر هيونداي كريتا 2021 بصمة

تزايدت عروض وتخفيضات السيارات بشدة هذا الشهر خاصة مع دخول عيد الأضحى، ومن ضمنها عرض جديد على هيونداي كريتا 2021 بصمة الاقتصادية الرائعة، حيث تم تخفيض سعرها لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، وأصبح سعر كريتا 2021 الآن يبلغ 70 ألف و150 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 77 ألف 38 ريال سعودي، أما عن مواصفات المحرك ونوع القير ونظام الدفع، فإن السيارة تتميز بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر يولّد 115 حصانًا وعزم دوران 144 نيوتن متر، وقير السيارة CVT ذو نظام دفع أمامي.

تتميز السيارة بجنوط مقاس 17 إنش مع إضاءات ليد نهارية وإضاءات هالوجين أمامية، مقابض الأبواب مصنوعة من الكروم بالإضافة إلى تطعيمات كروم على جوانب السيارة وشبك رائع أيضاُ من الكروم. سيارة هيونداي كريتا 2021 مزودة بعفش علوي وحساسات خلفية وإشارات على المرأة الجانبية المتوفرة بخاصية الطي الكهربي، وصرفية وقود السيارة رائعة حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين 91 إمكانية المشي حتى 17.5 كيلو متر بتقييم ممتاز.

مواصفات كريتا الجديدة من الداخل

تتميز كريتا بصمة 2021 بمقصورة داخلية مريحة مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، بالإضافة إلى مقاعد قماشية فاخرة وزجاج كهربائي، وتتميز داخلية سيارة هيونداي كريتا 2021 بمرايا داخلية بخاصية التعتيم، مع منفذ USB وشاحن لاسلكي ومكيف يدوي وفتحات تكييف خلفية بالإضافة إلى تكاية بالوسط بها درج، ويتم التحكم من خلال المقود المكسي بالجلد في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة.

السيارة في مجملها ذات مساحة داخلية مميزة إضافة إلى ذلك يمكنك طي مقاعد الصف الثاني للحصول على مساحة إضافة، كما أن الشنطة متسعة ومساحتها ممتازة. تتميز سيارة هيونداي كريتا 2021 ذات الخمسة مقاعد بمواصفات أمان جيدة حيث يوجد فيها عدد خمس أحزمة أمان، حساس كفرات، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، عدد 2 اير باج وفرامل ABS، ومع تخفيض سعرها فإنه من المتوقع أن يزداد الإقبال بشدة على شراء هيونداي كريتا 2021.