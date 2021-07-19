صيدات مستعمل كامري وكورولا تبدأ من 7000 ريال في حراج السيارات المستعملة اليوم

صيدات مستعمل كامري وكورولا وشيفروليه تبدأ من 7000 ريال في حراج السيارات المستعملة اليوم، في أول أيام عيد الأضحى تزايدت بشكل ملحوظ أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع بحراج جدة. وجدير بالذكر أن هذا التوقيت هو الأفضل لشراء سيارة مستعملة نظيفة بسعر رخيص، حيث ينتظر الكثيرون مواعيد الأعياد والمواسم بسبب الأسعار الرخيصة إلى حد ما في حراج السيارات، وفي تقريرنا اليوم نقدم لك ملخص بسيط عن أفضل وأرخص السيارات المستعملة في حراج جدة والمتواجدة خلال أول أيام العيد.

صيدات مستعمل في حراج السيارات

أولى السيارات معنا هي سيارة شيفروليه كابرس موديل 2009 بحالة ممتازة،، مُحرك 6 سلندر وقير أوتوماتيكي سوداء اللون وممشى 278 ألف كيلو متر وسعرها النهائي 9600 ريال. وتتوفر سيارة انفينتي Q50 سوداء اللون حالتها جيدة جداً موديل 2005، تتميز بمُحرك 8 سلندر وقير أوتوماتيك بالاضافة إلى عدسات أمامية وشاشة وسطية وفتحة سقف سوداء اللون، تجاوز ممشى السيارة 200 ألف كيلو متر ووصل أعلى سوم إلى 7000 ريال والسعر المطلوب 9000 ريال بشكل نهائي.

تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 باللون البرتقالي بدون رش بحالة ممتازة، الممشى تجاوز 180 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك، وتتميز السيارة بفتحة سقف وجنوط وحساسات وسعرها 23 ألف ريال فقط. وتتوفر سيارة تويوتا كامري أمريكي موديل 2011، مُحرك 4 سلندر فل كامل فضية اللون قير أوتوماتيك، بالاضافة إلى مقاعد جلد، شاشة وسطية، مكيف لمس، كاميرا خلفية، فتحة سقف وتبريد مقاعد ، السعر المطلوب 18ألف و 500 ريال.

أحدث سيارات مستعملة للبيع

تتوفر سيارة شيفروليه سوبربان الطويل موديل 2016 فئة LS ستاندر، السيارة سوداء اللون وتم رش الإكصدام فقط وهي بدون دبل، الممشى حوالي 194 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم إلى 82 ألف ريال والسعر المطلوب 90 ألف ريال. وتتوفر سيارة هوندا أكورد موديل 2008، فضية اللون وقد وصل الممشى على العداد إلى 277 ألف كيلو متر، تتميز بفتحة سقف، مقاعد مخمل وقير أوتوماتيك، والسعر من المالك 20 ألف ريال قابل للتفاوض.

وتتوفر تويوتا هايلوكس GLX فل كامل أعلى فئة موديل 2018 دبل، القير عادي والحالة ممتازة وممشاها لا يتعدى 174 ألف كيلو متر، السيارة مشروطة على الفحص وسعرها 77 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط وقد وصل أعلى سوم إلى 73 ألف ريال. وهذه هي أفضل العروض الموجودة اليوم أول أيام عيد الأضحى في حراج السيارات بجدة، وانتظرونا في تقارير يومية عن أرخص السيارات المطروحة للبيع في حراج السيارات بمكة وجدة والرياض.