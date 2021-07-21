أسعار مرسيدس 2021 في السعودية جميع الفئات تشغل كافة الأفراد المهتمين بمتابعة أخبار السيارات وأحدث الموديلات وأسعارها، خصوصًا أن سيارات شركة وعلامة مرسيدس تُعد من أهم أنوع السيارات ذات القوة والقدرات الفائقة والمواصفات الرائعة التي تجعلها اختيار عدد هائل من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ودول الخليج ، ولذلك ؛ سوف يتم فيما يلي توضيح أحدث أسعار سيارات مرسيدس في المملكة بالتفصيل.

أسعار مرسيدس 2021 في السعودية

تأتي أسعار موديلات سيارات مرسيدس بنز في المملكة العربية السعودية موديلات 2021 – 2022 والتي تنافس بعض فئات السيارات مثل لاندكروزر 2022 وهيونداي وغيرها على النحو الموضح فيما يلي:

سعر سيارة مرسيدس بنز كوبيه 63 موديل (GLE 63 S Coupe 2021) = من 950 ألف إلى مليون ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس بنز كوبيه 53 GLE 53 Coupe class = من 400 إلى 450 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس بنز AMG GT رودستر 2021 = من 600 إلى 800 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس بنز فيتو 2021 = من 90 إلى 150 ألف ريال سعودي.

أسعار سيارات موديلات مرسيدس الجديدة 2021 – 2022

كما تبلغ أسعار موديلات بعض سيارات مرسيدس السيدان وغيرهم من موديلات السيارة الأشهر والأهم على الإطلاق مرسيدس ، ما يلي:

سعر سيارة A Class سيدان = 150 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة السيدان C class مدمجة = 160 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة المرسيدس CLA وهي سيدان مدمجة فاخرة = 170 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس كروس أوفر GLC مدمجة = 190 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس E Class المتوسطة سيدان = 196 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس كروس أوفر GLC تحت المدمجة = 280 ريال سعودي.

سعر سيارة CLS مرسيدس السيدان الرياضية 2021 ذات الأربعة أبواب = 380 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس الرياضية موديل SL = تبلغ 393 ألف ريال سعودي.

سيارة مرسيدس سيدان الفئة S كاملة = 440 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس الفئة جي SUV المُعدة خصيصًا للطرق الصعبة = 600 ريال سعودي.

وبعد عرض أسعار مرسيدس 2021 في السعودية بالتفصيل ؛ يُذكر أن أسعار هذه السيارات لا تكون شاملة قيمة الضريبة والمصروفات الخاصة بالشراء، كما قد تتباين الأسعار قيلًا من مَعْرِض سيارات إلى آخر وفقًا للسوق والعرض والطلب على موديلات سيارة مرسيدس المتنوعة والمختلفة ، ولكن تعد الأسعار المذكورة في هذه المقالة هي متوسط أسعار كل نوع من موديلات السيارة حاليًا في سوق السيارات السعودي.