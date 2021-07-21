فورد تستدعي أكثر من 850 ألف سيارة حول العالم لأعطال مختلفة

أصدرت شركة فورد الأمريكية تفاصيل ثلاثة استدعاءات لعدد 851,630 سيارة بشكل إجمالي، أكبرها هو استدعاء ما يقرب من 775,000 سيارة فورد اكسبلورر، والتي تم بيعها بين عامي 2013 و2017 لعيب في التعليق الخلفي والتي قد تُصدر ضوضاء طقطقة وانحراف العجلة الخلفية.

شركة فورد تستدعي عدد كبير من سيارات فورد اكسبلورر

وقالت فورد في بيان إن السيارات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه المشكلة دوت الخليج تلك الموجودة في المناطق عالية التآكل من البلاد، حيث تم الإبلاغ عن ستة إصابات تتعلق بهذه المشكلة في أمريكا الشمالية، ليتم استدعاء 676,152 سيارة في أمريكا الشمالية، و59,935 سيارة في الصين، و38,609 في دول أخرى، ليُصبح المجموع الإجمالي 774,696 سيارة اكسبلورر حول العالم.

وستبدأ الشركة في إخطار المُلاك في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس المقبل، وسيقوم التُجار بفحص السيارات واستبدال الجزء التالف.

فورد تستدعي 41 ألف سيارة لينكولن أفياتور

كما أعلنت فورد استدعاء 40,995 سيارة لينكولن أفياتور موديلات 2020 و2021 المزودة بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر، حيث لم يتم تأمين سلك كابل البطارية بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى ماس كهربائي، ووستبدأ إخطارات المُلاك في 30 يوليو، وسيقوم التُجار بفحص السيارات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

استدعاء نحو 35 ألف سيارة سيارة اف 350 سوبر ديوتي

كما تستدعي فورد كذلك 34,939 سيارة اف 350 سوبر ديوتي موديلات 2020 و2021، وذلك لمشكلة في اللحام قد تؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء القيادة بسرعة على الطرق، وقد يتعرض العملاء لفقدان مفاجئ للطاقة، سيبدأ إخطار المُلاك في 16 أغسطس