أفضل سيارات الدفع الرباعي 2021 وأهم مميزاتها

أفضل سيارات الدفع الرباعي 2021 وما يميز كلٍ منها، إلى كل عشاق وهواة المغامرة إلى من يعشقون القوة في الأداء والتصميم الرائع والمثير للسيارات، نقدم لكم في هذا المقال أحد أفضل وأكثر أنواع السيارات انتشارًا بين الفئات العمرية سيارات الدفع الرباعي، وأكثر السيارات قوة وأكثرها جذباً للانتباه، فهي تتناسب تمامًا مع الرحلات والسفر عبر الطرق الواعرة المختلفة، وإليكم التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل نوع من أنواع سيارات الدفع الرباعي لهذا العام.

أفضل سيارات الدفع الرباعي 2021

إليكم بعض المميزات الخاصة بسيارات الدفع الرباعي التي حققت مبيعات مذهلة خلال العام الجاري 2021، ونالت إعجاب مستخدميها بما تحتويه من إمكانيات تقنية فاخرة، وتصميمات تناسب الذوق الراقي، وتصميم داخلي يُشعرك بالراحة ويقدم لك الرفاهية التي تحتاج إليها خلال السفر.

سيارة سانج يونج ريكستون 2021

سيارة سانج يونج ريكستون 2021 هي سيارة كورية الصنع تتميز بدقة عالية في الصناعة وبدرجة كبيرة من الاهتمام بأدق تفاصيل السيارة، تتمتع السيارة بالعديد من المميزات منها:

تأتي السيارة بمحرك ديزل سعة 2.2 لترًا، وتتمتع السيارة بقوة 176 حصان.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وبعزم الدوران 439 نيوتن/ متر.

تتميز السيارة بخاصية trailer sway control التي تعمل على تحسين وظيفة السحب في السيارة.

يوجد بالسيارة مكيف هواء وشاشة صغيرة 8 بوصات، كما أن مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد مما يحقق أكبر قدر من الراحة للركاب.

سيارة جيب رانجلر 2021

تعتبر سيارة جيب رانجلر 2021 أحد أقوى السيارات السريعة ؛ نظراً لما تتمتع بيه السيارة من إمكانيات جبارة ومميزات متعددة منها:

تأتي السيارة بمحرك سعة 3600سي سي، وبقوة 285 حصان.

تتمتع السيارة بناقل حركة 5 ناقلات، وعدد 6 سلندر.

تستطيع السيارة السير في كافة الأماكن الصحراوية وغيرها من المناطق الواعرة.

تتميز السيارة بالكثير من التقنيات التكنولوجية بيها، بالإضافة إلى كراسي مصنوعة من الجلد تتكيف مع حالة الطقس المختلفة.

أفضل سيارات الدفع الرباعي 2021 سيارة سوزوكي جيمني 2021

هي سيارة يابانية الصنع تتميز بالعديد من الإمكانيات المرتفعة مقارنة بسعرها مما جعلها من أكثر السيارات جذب لإنتباه المشترين، بعض من مميزات السيارة المتعدة:

تبلغ سعة محرك السيارة إلى 1.5 لترًا، وبقوة 102 حصان.

تتميز السيارة بوزنها الخفيف مما يمكنها من السير بسهولة في الأماكن الغير مستوية.

سيارة باولر بولدوج 2021

تتميز السيارة بسرعتها الكبيرة جداً نظرًا للإمكانيات الجبارة الموجودة في السيارة منها: