أحدث موديلات مستعملة تويوتا يارس 2014 وسوناتا 2016 ونيسان صني بسعر رخيص

أحدث موديلات مستعملة تويوتا يارس 2014 وهيونداي سوناتا 2016 ونيسان صني بسعر رخيص، تضمنت عروض حراج جدة اليوم أرخص السيارات وأحدث موديلات تويوتا وميتسوبيشي وهيونداي وغيرها بأسعار تبدأ من عشرة آلاف ريال فقط. حيث ازدادت السيارات المطروحة للبيع بشركات ومعارض السيارات المستعملة وأصحاب السيارات داخل الحراج، وبسبب عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركة انخفضت المبالغ المطلوبة في السيارات المعروضة بشكل ملحوظ، وذلك رغم وجود موديلات حديثة مستعملة استعمال نظيف، لذا تابع معنا أحدث موديلات مستعملة موجودة في حراج جدة لهذا اليوم.

أحدث وأرخص سيارات مستعملة بحراج جدة

موجود ضمن أحدث السيارات في الحراج سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2014 باللون الفضي، القير عادي والممشى 200 ألف كيلو متر وهي بحالة جيدة جداً من الداخل والخارج وغير مرشوشة والمالك يطلب فيها مبلغ 17 ألف ريال كسعر نهائي للاستغناء عنها. تتوفر أيضاً سيارة هوندا سيفك موديل 2009 باللون الأزرق الغامق وناقل حركة أوتوماتيكي للعجلات وحالتها جيدة والمبلغ المطلوب 13 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

وتتوفر سيارة لُقطة نيسان صني مستعمل موديل 2010 باللون الأبيض بناقل حركة عادي، داخلية وخارجية السيارة نظيفة للغاية وهي غير مرشوشة والمالك يطلب فيها مبلغ 13 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا اف جي كروزر مستعمل موديل 2008 باللون الأصفر مرشوشة رفرف وكبوت، السيارة عليها عدة تعديلات منها تعديل على المقود المزود بشاشة رقمية مستطيلة صغيرة ولمسات مميزة تجعلها فريدة، وقد وصل ممشى السيارة إلى 379 ألف كيلو متر ومزودة بكافرات حجرية والقير أوتوماتيك والسعر المطلوب 42 ألف ريال.

عروض أرخص سيارات تويوتا وهيونداي

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا فل كامل موديل 2016، باللون الأزرق تتميز بقير أوتوماتيك فتحة سقف بانوراما ومفتاح ذكي، السيارة بحالة ممتازة داخلياً وخارجياً ولكن ممشاها تجاوز 350 ألف كيلو متر، داخلية باللون البيج والسعر المطلوب 45 ألف ريال وقد وصل أعلى سوم إلى 43 ألف ريال. وتتوفر كذلك سيارة شيفروليه كابتيفا أوتوماتيك موديل 2001 باللون الذهبي دبل، وقد وصل سجل عداد السيارة إلى 290 ألف كيلو متر ممشى، السيارة مزودة بشاشة وسطية وفتحة سقف والسعر النهائي 10 ألاف ريال.

ميتسوبيشي مستعمل بسعر رخيص

تتوفر سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2018 باللون الفضي مُحرك 3 سلندر قير أوتوماتيك، السيارة عملية اقتصادية فحص جديد وممشاها 146 ألف كيلو متر ومعروضة فقط بسعر 17 ألف ريال. وتتوفر كذلك سيارة ميتسوبيشي باجيرو أوتوماتيك موديل 2008 باللون الأزرق بدون رش، السيارة ذات ماكينة رائعة سعة 3.8 لتر 6 سلندر دبل وتتميز بمقاعد جلد وفتحة سقف، مقاعد ثلاثة صفوف متسعة جداً من الداخل، الممشى 348 ألف كيلو متر والسيارة بحالة ممتازة على الفحص والمبلغ المطلوب 28 ألف ريال.