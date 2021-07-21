أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان CS75 بالمواصفات والاسعار في السعودية 2021

أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان CS75، الآن تقدم كافة المعارض السعودية مجموعة من العروض الجبارة على سيارات شانجان CS75 المتميزة، هذه السيارة التي يحلم الكثيرون بمتلاكها الان اصبح الحلم حقيقة، يمكنك شراء السيارة بالتقسيط على دفعات كل شهر بشكل مستمر مع وجود كافة التأمينات والضمانات الكافية، كما أن السيارة لديها مواصفات رائعة لا تقبل المنافسة، وايضًا اسعارها المتميزة التي تصلح لجميع الطبقات.

يقدم البنك الاهلي التجاري بالسعودية أقوي عروض شانجان CS75 ومجموعة من العروض الجبارة ويقدم أيضا مجموعات أخري من شانجان بفئة مختلفة ومواصفات واسعار مختلفة علي حسب كل سيارة، والتي تتناسب مع جميع الطبقات السعودية، ويمكنك تقسيط شانجان CS75 بخطوات ميسرة للعملاء عن طريق كالتالي:-

يمكنك الحصول على سيارة شنجان CS75 من البنك الاهلي من بالتقسيط حتى يصل إلى 60 شهرًا.

تستطيع دفع كل شهر مبلغ بسيط يتم تحديدة من قبل البنك الاهلي على حسب قيمة السيارة ودفع المقدم.

هذا النظام لا يقوم بالضغط في الأقساط الأخيرة.

لديهم أطول فترة ممكن تقسيط وهي 5 سنوات.

وإذا كنت لا تمتلك 1000 ريال سعودي كل شهر، تستطيع تخفيض 100 ريال سعودي، وتسديدها مع أخر قسط.

اذا كنت تريد تقسيط شانجان CS75 كل ما عليك هو معرفة العروض عبر البنك الاهلي اون لاين او عليك بالذهاب الى أقرب مركز تمويل لديك لمعرفة جميع العروض المقدمة على سيارات شانجان المختلفة ومعرفة كل التفاصيل.

مع كل هذه الامتيازات في الدفع، فإن السيارة لديها مواصفات رائعة، ومن هذه المميزات هي:

السيارة لديها تصميم رائع ومتميز وأنيق جدا من الداخل والخارج.

تمتلك كافة التفاصيل العالمية في تصميمها.

كما أنها لديها نظام حماية الصدمات والكسر.

لديها جهاز انذار.

على كاميرا أمامية وداخلية.

تحتوي على نظام التحكم التام في الفرامل.

تحتوي على مكبر صوت، فتحة سقف، مصباح أمامي لمشاهدة المارين.

كما أنها تعتمد على انظمة محكمة الغلق سواء الأبواب أو الفتحة العلوية.