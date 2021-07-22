مواصفات وسعر شيفروليه أوبترا الحديثة 2021، أوبترا إحدى الماركات العالمية للسيارات سيدان العائلية، وتعد الأفضل على الإطلاق من حيث الحجم، لاتساعها الذي يتسع لخمس أفراد وأكثر إن كانوا صغار السن، وكان أول انطلاق لها في السوق المحلي سنة 2007.

مواصفات وسعر شيفروليه أوبترا الحديثة 2021

وإلى الآن وهي تحقق الكثير من النجاحات وتحتل المركز الأول في مبيعات السيارات، ومن خلال ما يلي سنتعرف على أبرز المواصفات وأسعارها الجديدة في الأسواق، تابعوا معنا…

السيارة مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر.

المحرك يعمل بطراز التنفس الهوائي الطبيعي، بقدرة 110 حصان، وعزم 146 نيوتن متر.

محرك السيارة يزود بناقل أتوماتيكي للحركة يعمل على دفع عجلات القيادة الأمامية.

يعد المحرك اقتصادي حيث الاستهلاك الذي لا يتعدى 6 لتر في معدل 100 كيلومتر.

مواصفات وسعر شيفروليه أوبترا الحديثة مواصفات السيارة من الداخل والخارج

تتميز السيارة بالكثير من الإعدادات الداخلية والخارجية، مما يجعلها دائمًا على رأس القائمة، فقد تمتلك ما يلي:

أضواء من الأمام، والخلف ذات نوع هالوجيني لتقوية الإضاءة.

المرايا توجد على جانبي السيارة مزودة بإشارات للتنبيه وقت دوران السيارة.

الجنوط من النوع الرياضي مقدارها 15 بوصة.

المقاعد مفروشة بمفروشات متميزة للغاية.

مزودة بمكيف الهواء اليدوي مع بعض الفتحات الخلفية.

الوسائط المتعددة وتشغيلها مع الراديو.

مساند أمامية وأخرى خلفية، مزودة بحامل مخصص للأكواب.

زجاج السيارة يعمل عبر وحدة تحكم كهربائية أتوماتيكية.

مخارج هواء من الأمام، بمقدار 12 فولت.

سماعات تم توزيعها على الأبواب بالتساوي يصل عددها إلى 6 سماعات.

معايير الأمان في شيفروليه 2021

طرق الأمان تعددت في مختلف السيارات، ولكن شركة شيفروليه قامت بوضع نظام أمان متكامل للسيارة ومنه ما يلي:

وسائد للهواء من الأمام للمساعدة على حماية سائق السيارة عند الصدمات.

موانع انزلاق للفرامل مع توزيع إلكتروني لكبح القوة.

حساسات خلفية وأمامية للمساعدة على ركن السيارة.

إنذار أمان ضد السرقات مع مثبت السرعة.

قفل مركزي للأبواب بالكامل.

أسعار شفروليه اوبترا 2021

تطرح السيارة في الأسواق المحلية المصرية بأسعار تبعًا للفئة، ومن تلك الفئات وأسعارها ما يلي:

الأولى منها تطرح بسعر 209 ألف جنيهًا مصريًا.

أما الفئة الثانية متوفرة بسعر 214 ألف جنيه.

الثالثة 220 ألف جنيه.

والفئة الرابعة بسعر 225 ألف جنيه.

سيارة Chevrolet Silverado من سعر 115,000 إلى سعر225,000 ريال.

وسيارة شيفروليه كابتيفا من سعر 64,500 – ألى سعر 75,000 ريال

وتأتي سيارة شفروليه اكوينوكس بسعر 81,900 إلى سعر 123,000 ريال.

كما تأتي سيارة شفروليه ترافيرس LS 2021 بسعر 140,000 إلى 200,000 .

وسيارة شفروليه كمارو V6 1LT 2021 بسعر 145,000 إلى 230,000.

وسيارة شفروليه سبارك LS 2021 بسعر 41,000 إلى 48,000 ريال.

سعر شفروليه اوبترا 2021 في السعودية