سيارات مستعملة النترا وأكسنت ويارس وكورورلا موديلات 2013 بأسعار لا تصدق

سيارات مستعملة النترا واكسنت ويارس وكورورلا موديلات 2013 بأسعار لا تصدق، تبدأ أسعار السيارات اليوم من 4500 ريال بحراج جدة للسيارات المستعملة، حيث نقدم لكم اليوم مجموعة سيارات مستعملة موديلات متنوعة تويوتا، هيونداي، هوندا وشيفروليه بأرخص الأسعار، مع توضيح بعض المعلومات والصور الخاصة السيارات المطروحة للبيع اليوم بحراج السيارات. لدينا 5 سيارات متنوعة موديل 2013 مطروحة للبيع اليوم، بالاضافة إلى عدد من السيارات الأخرى موديلات أقل ولكنها مجددة حديثاً.

سيارات مستعملة بأسعار لا تصدق في الحراج

يتواجد معنا اليوم 5 سيارات متنوعة موديل 2013 للبيع ولكننا سوف نبدأ أولاً مع سيارة هوندا سيفك مستعمل موديل 2004 زرقاء اللون، القير أوتوماتيك والتكييف يعمل والعداد مسجل ممشى 500 ألف كيلو متر، السيارة مُجددة ونظيفة جداً ومفحوصة حديثاً ومطلوب فيها مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال فقط. كما تتوفر سيارة شفروليه أفيو الاقتصادية موديل 2013 باللون الفضي وممشاها 181 ألف كيلو متر، السيارة بحالة جيدة ماكينة 1600 سي سي وسعرها سبعة آلاف ومائتي ريال.

تتوفر سيارة جيمس يوكون أوتوماتيك موديل 2007 باللون الذهبي، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 16 ألف و500 ريال حتى وقت كتابة هذه السطور والمطلوب 20 ألف ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2013 باللون الفضي وعداد تجاوز بقليل 210 ألف كيلو متر، قير السيارة من النوع الأوتوماتيكي وسعرها 17500 ريال. كما تتوفر سيارة هوندا أكورد أوتوماتيك موديل 2008 باللون الذهبي وممشى 420 ألف كيلو متر، السيارة مزودة بشاشة وسطية وقد وصل أعلى سوم إلى خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال.

سيارات تويوتا مستعمل رخيص

موجود أيضاً سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2002 باللون الأبيض، عداد السيارة 800 ألف كيلو متر وسعرها 12 ألف ريال قابل للتفاوض. وسيارة تويوتا يارس مستعمل أوتوماتيك موديل 2013 باللون الأزرق مُجددة ومفحوصة بعداد مسجل 500 ألف كيلو متر وسعر 15500 ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري فئة جي ال موديل 2008 بيضاء اللون نظيفة جداً، القير أوتوماتيك والممشى 400 ألف كيلو متر معروضة للبيع بمبلغ 14500 ريال.

من ضمن السيارات المعروضة للبيع أيضاً سيارة تويوتا كامري موديل 1997 فل كامل باللون الأبيض، السيارة بناقل حركة أوتوماتيك ووصل أعلى سوم إلى 12700 ريال. ومتوفر أيضاً اكسنت فل كامل 2013 ماكينة 1.6 سي سي بسعر 16000 ريال، داخلية السيارة نظيفة جداً وبها تعديلات مميزة على التصميم الخارجي. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعمل أوتوماتيك موديل 2013 باللون الأبيض، وصل أعلى سوم إلى 16500 ريال وبها شاشة وسطية وممشاها 166 ألف كيلو متر فقط.