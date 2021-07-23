سعر سيارة رنج روفر 2022 في السعودية موعد انطلاقها بالأسواق ومواصفاتها

سعر سيارة رنج روفر 2022 في السعودية ، قامت الشركة ألامريكية المصنعة لسيارة رانج روفر 2022 بطرح بعض التصريحات ، حول أستعدادها بطرح الجيل الخامس والجديد لسيارتها بالأسواق العالمية ، كذلك من المنتظر أن تطلق الشركة سيارة رنج روفر 2022 الجديدة في ألاسواق بعد أسدال الستار عن السيارة في أواخر عام 2021 وبداية عام 2022 المقبل ، ومن خلال متابعتك لنا عزيزيء القاريء سوف نطرح لك كل المعاومات التي تحتاجها حول تلك السيارة من مواصفات سيارة رنج روفر وموعد نزولها بالأسواق وايضا سعر سيارة رنج روفر 2022 تابعوا .

سعر سيارة رنج روفر 2022 في السعودية

يوجد في السعودية 7 طرازات مختلفة لسيارة رنج روفر الشكل الجديد 2021 حيث تبدأ الأسعار من 216,332 ريال سعودي إلي 794,294 ريال سعودي .

كذلك تقوم شركة لاند روفر ببيع مجموع مختلفة من السيارات في أسواق السعودية بمختلف ألاحجام والمواصفات ، حيث يوجد سعة دفع رباعي يوصل سعرها إلي 1,901,558 ريالسعودي شامل العلامة التجارية البريطانية ،وبذلك يصل متوسط سعر سيارة رنج روفرالجديدة في إلي 271,651 ريال سعودي .

مواصفات سيارة رنج روفر2020

كذلك كانت الشركة المسئولة عن تصنيع سيارة رنج روفر 2020 ، حريصة علي أن تقوم بتغيير شامل للمقصورة الداخلية حيث سوف يتم التركيز بشكل كبير علي تصميم سيارة رنج روفر الجديدة 2020 من الداخل ،كذلك سوف يتم إضافة مميزات جديده بها لا توجد مثلها في السيارات السابقة مثل ، وجود شاشات متطورة من الداخل وهذه الشاشات لم يسبق وجودها في السيارات التي تم طرحها للأسواق في الأعوام الماضية ،وعند قيام الشركة بتطوير سيارة رنج روفر الجديدة من أجل تحقيق عروض مميزة للعملاء ، وأيضا تحقيق شكل جديد من أشكال الرفهيه والمعلومات داخل السيارات ،كذلك تتميز سيارة رنج روفر بجودة عالية لا يوجد مثلها في السيارات الموجودة بالأسواق حاليا العالمية والمحلية أيضا.

جاء التصميم الجديد لسيارة رنج روفر مميز جدا حيث تم فية الدمج بين المواصفات الأساسية والتقليدية لتصميم أي سيارة رياضية متعددة ألاستخدامات، بإلاضافة إلي مميزات جديدة مثل وجود شبكة مخفية في الجزء الأمامي للسيارة وهو مخفي تحت لوح زجاج ، وأيضا أبواب سيارة رنج روفر الجديدة ووجود مقصورة داخلية وكل ذلك تطورات مميزة للسيارة الجديدة ، يوجد أيضا بالسيارة أمكانية تخزين داخل حجرة يمكن طيها بكل سهولة موجودة بالصندق الخلفي للسيارة رنج روفر 2022 سبورت وايضا وجود كرسي صغيرإضافي ليتمكن من الجلوس في الخلف ويمكن طيه ، وسهولة تخزين ألاحذية أسفل المقعد الخاص بالسائق، كذلك يصبح عدد المقاعد الموجود بسيارة رنج روفر الشكل الجديد 2021 سبعة راكب.

كذلك يتميز الشكل الخارجي ل سيارة رنج روفر 2022 سبورت سيكون محافظا علي هوية الشكل الحالي لتصميم الذي يعبر عن الجيل الرابع للسيارة الفخمة جدا، الذي قامت الشركة بطرحها في ألاسواق عام 2021 ، لكن كل ذلك لم يمنع الشركة من أضافة بعض المميزات واللمسات التي تميز سيارة رنج روفر سبورت الجديد للجيل الخامس للسيارات الرياضية .

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