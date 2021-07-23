مواصفات سيارة مرسيدس جى كلاس وسعرها في المملكة العربية السعودية، تعتبر سيارة جى كلاس أنها ليست مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بل للطرق الواعرة أيضا، حيث تعد من اشهر السيارات التي يملكها الأثرياء على مستوى العالم، وقد ظهرت سابقا وصنعت منها العديد من الأجيال والموديلات إلا أن الجيل الحالي من سيارة مرسيدس جى كلاس احتفظ بالتصميم الصندوقي الكلاسيكي الذي تحول إلى علامة مميزة في عالم السيارات، وسنعرض لكم بالتفصيل مواصفات سيارة مرسيدس جى كلاس وسعرها في السعودية.

مواصفات سيارة مرسيدس جى كلاس

تعتبر سيارة مرسيدس جى كلاس من سيارات فئات الدفع الرباعي التي تتميز بمحركها القوى وانظمه الأمان فيها والأقوى في تحمل الصدمات الجانبية وسنوضح لكم الشكل الخارجي والداخلي كالاتي:

تتميز سيارة مرسيدس جى كلاس بالأسطح الكبيرة المسطحة والواجهة الأمامية التي اشتهرت بها سيارة جى كلاس منذ زمن بعيد.

وشريط الحماية الخارجي والعجلة الاحتياطية المكشوفة على الباب الخلفي أما التطور الجديد الذي طرئ عليها لهذا العام فقد زارد عرض السيارة إلى 121ملم وطولها 53 ملم وزاد ارتفاع الشاصى على الأرض إلى 6 ملم.

ومع زيادة العرض تحسن الثبات وأصبحت الأفضل في تحمل الصدمات الجانبية.

بالإضافة توفر الأكثر من الراحة في الجلوس.

زيادة الطول ساهم في توفير مساحة كافية بين مقدمة السيارة والمكونات الصلبة في حالة اى تصادم.

تم تقليل الوزن بنحو 170 كجم وذلك لإعادة الهيكل الخارجي باستخدام مواد خفيفة الوزن مثل الفولاذ والألومنيوم عالى الصلابة.

سيارة جى كلاس 2021 يوجد منها 34 لون.

حافظت سيارة مرسيدس جى كلاس على مظهرها الداخلي الكلاسيكي.

تم تحديث المقصورية الداخلية وزخارف خشبية رائعة وتنجيد جلدي حديث.

تزيين بطانة الأبواب بالكامل بالجلد وحشوات ناعمة.

تحتوى على مقاعد مريحة رائعة مع دعم وسائد اسفل الظهر.

توفر المقصورة لوحة عددات رقمية بالكامل مقاس 12.3 انش.

مقود قابل للتعديل كهربائيا وتحكم أوتوماتيكي في المناخ في 3 مناطق.

شاشة عرض معلومات وترفيه كبيرة مقاس 12.3 انش.

يتم التحكم من خلال مقبض دوار ولوحة لمس مثبته على الكونسول الوسطى.

تأتي المقصورة بشكل قياسي مع أوتو اند رويد وابل كاربلاى وأنظمة الصوت BURMESTER مع 15 سماعة وبقدره 590 واط.

إضافة نقطة Wi-Fi ونظام تفيه للمقاعد الخلفية وميزة تدليك المقاعد الأمامية وعجلة قيادة مدفأة وفرش جلدي من نوع Nappa.

الشكل الخارجيالشكل الداخلي

تم تزويد سيارة مرسيدس جى كلاس بمحرك v8 )8 سلندر) سعة 4.0 لتر مع شاحن تيربو مزدوج.

مولد قوة 416 حصان (422 ps) نيوتن.م من عزم الدوران ويتصل به ناقل تروس 9G-TRONIC(فير أوتوماتيك) من 9 سرعات.

تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات صفر-100 كم/س فى 5.9 ثانية وصولا لسرعة عاليه إلى 210كم/س.

زوت بنظام تعليق هوائي.

تستهلك وقول بمعدل 12.1 لتر/100 كجم.

مواصفات المحرك والنظام الحركي

يبلغ سعر سيارة بنز جى كلاس طراز G500 إلى 502.785 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة بنز جى كلاس طراز G63 إلى 691.994 ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس جى كلاس