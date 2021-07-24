رينو تتعاون مع JMC لإنتاج سيارة القرن

أعلنت شركة رينو الفرنسية تعاونها مع شركة "JMC" الصينية، لإنتاج سيارة بمواصفات فنية وتقنية متطورة جدا، وتعمل الشركتان على مشروع إنتاج سيارة كهربائية تدعى "Yi"، ستتمتع بميزات تجعلها من بين أفضل السيارات للقرن الحالي، من بينها ميزات القيادة الذاتية دون تدخل السائق.

سيارة كهربائية ذاتية القيادة من رينو

وستحصل السيارة الجديدة على أنظمة مولتيميديا متطورة جدا يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية أو عبر إيماءات اليد، فضلا عن حصولها على ميزات تمكن المستخدم من التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة من خلال الهاتف الذكي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

محرك سيارة القرن المنتظرة من رينو

وستجهز السيارة بكاميرات وحساسات مسافات ترصد محيطها بالكامل، لتتمكن من ركن نفسها بشكل مستقل دون تدخل السائق، وستزود مقصورتها بمقاعد جلدية تأتي بنظامي تدفئة وتبريد، وستعمل المركبة بمحركين كهربائيين قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.8 ثانية فقط، إضافة إلى بطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و400 كلم في كل شحنة.