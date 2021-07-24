مواصفات وسعر هيونداي إلنترا سي ان 7 hyundai elantra 2021

مواصفات وسعر هيونداي إلنترا سي ان 7 2021، هيونداي النترا سي ان 7 2021 في ثوبها الجديد، جاءت بتصميمات فريدة من نوعها، لكي تدخل في سباق وتنافس مع السيارات ذات الطراز الكوبي ذو الأربع أبواب، وتشتمل على تصميم يبرز قوة وفخامة ورقي السيارة، وتأتي مع الشكل العام الذي يوحي بالسيارات الرياضية، وبجانب تزويدها من الداخل والخارج بالكثير من الإعدادات للمرة الأولى على الإطلاق، ولذلك أصبحت أولى السيارات في الأسواق.

زودت السيارة بمحرك نوعه GDI ذو ال4 سلندرات وسعة 1600 سي سي.

وقوة 124 حصان، مع عزم الدوران 155 نيوتن متر.

ويتصل أتوماتيكي بناقل الحركة، الذي يعمل بطريقة الدفع الأمامية للعجلات.

كما أن سرعة السيارة قد تصل إلى قرابة 100 كيلو متر في الساعة، وأقصى ما يمكن أن تصل إليه هو 180 كيلو متر.

وسعة الخزان المخصص للوقود 50 لتر، وقد صممت للسفر لمسافات بعيدة.

هيونداي إلنترا سي ان 7 2021 ومحركها المتميزإعدادات السيارة من الداخل والخارج

السيارة تعد الأقوى على الإطلاق، وذلك لأن بها تجهيزات وتصاميم من الداخل والخارج لا تتوفر في الكثير من السيارات الأخرى، ومنها ما يلي:

المصابيح الليد توجد في الأمام والخلف، وللإضاءة النهارية.

وكشافات ضبابية خلفية وأمامية.

وأجنحة رياضية خلفية.

مرايا كهربية على جانبي السيارة.

والعجلات رياضية مقدار 17 بوصة.

وشاشة بوسط السيارة 9 بوصة.

فرش السيارة من الجلد أو القماش تبعًا لاختيار صاحبها.

ويمكن دخول السيارة دون مفتاح، فقد زودت بنظام الدخول الذكي.

مكيف هواء مع فتحات للتهوية.

وشاحن سيارة.

أسس الأمان

وتعد سيارة هيونداي إلنترا من السيارات التي تعمل بنظام أمان عالي الجودة، وذلك يعمل على حماية قائدها ومن معه من أفراد، ومن تلك المعايير ما يلي:

والسيارة مزودة من الأمام بوسائد هوائية.

وتتمتع بوجود مانع انزلاق مع وجود توزيع إلكتروني يزيد من قدرة الفرامل وقوتها.

حساسات من الأمام والخلف.

وكاميرا من الخلف والأمام.

ونظام الثبات الإلكتروني موجود بالسيارة من النوع ESP.

معايير لقياس معدل ضغط الهواء.

سعر فئات هيونداي النترا سي ان 7 2021

تتوفر أكثر من فئة لسارة هيونداي النترا ومنها:

الأولى بسعر 316 ألف جنيه.

والفئة الثانية 326 ألف جنيه.

والثالثة، 336 ألف جنيه.

الرابعة من تلك الفئات بسعر 362 ألف جنيه.

والفئة الخامسة بسعر 387 ألف جنيه.

السادسة 425 ألف جنيه.

والسابعة 429 ألف جنيه.

والثامنة 485 ألف جنيه.

أما الفئة التاسعة في مصر فمتوفرة بسعر 490 ألف جنيه.

الأولى 64 ألف ريال.

والثانية 69 ألف ريال.

والثالثة 71 ألف ريال.

أما الرابعة بسعر 75 ألف جنيه.

السعر في المملكة العربية السعودية