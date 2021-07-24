عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا الحديثة بدون دفعة اولى بالمواصفات والاسعار بالمملكة

عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا الجديدة ، سيارات تويوتا كورولا تعد واحدة من أشهر أنواع السيارات بالوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتمتع بمجموعة من التصاميم الخارجية الجذابة التي تكون مناسبة للجميع وتكون متوافرة داخل أسواق السيارات بالمملكة السعودية مع أحدث عروض التقسيط الذي يبحث عنها العملاء.

عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا الجديدة

تحتوي سيارة تويوتا كورولا على الكثير من المواصفات والمميزات التي جعلت منها السيارة الأولى في السوق السعودي وهذا جعل الكثيرين في المملكة يقبلوا على شراء هذه السيارة لكونها الأفضل ومن أكثر ما تتمتع به من مواصفات ومميزات التالي:

تم تصميم السيارة بشكل لا يمكن بأن يقوم بإرسال الموجات الكهرومغناطيسية.

كما أنها تحتوي على البطارية الهايبرد التي تتميز بقوة تحملها ومقاومتها لارتفاع الحرارة عبر القيام بعمل اختبارات القيادة المكثفة.

لم يكن من الضروري القيام بشحن الكهرباء أو استبدال البطارية بطريقة منتظمة.

تحتوي السيارة على فتحة سقف قمرية تسمح بدخول الهواء إلى السيارة.

بها إطارات 17 إنش مميزة للغاية.

يوجد بها مقاعد خلفية مقسمة تنطوي إلى الأسفل لكي تسمح بوجود حيز لوضع كثير من الأشياء كبيرة الحجم.

تتمتع بمساحة تخزين إضافية.

فتحة تبريد خلفية وصندوق وحدة التحكم المركزية.

قدمت الشركة الصناعية المسئولة عن صناعة سيارة تويوتا أحدث فئة لها وهي تويوتا كورولا التي تحمل العديد من المواصفات والمميزات، وقد حرصت معارض عبد اللطيف جميل على تقديم السيارة في السوق السعودي بأحدث واـقوى عروض التقسيط بالتعاون مع بنك الراجحي.

وتعتمد جميع فئات سيارة كورولا كروز الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة تصل إلى حوالي 1.8 لتر، كما تعمل على توليد قوة تصل إلى ما يقارب من 121 حصان وأقوى عزم دوران 142 نيوتن متر، فيما أن العزم الأقصى للمحرك الكهربائي 163 نيوتن متر، وقد يتم انتقال قوة المحرك للعجلات الأمامية وتعمل عن طريق نظام دفع أمامي عن طريق ناقل حركة تتابعي متغير cvt.

تضمن لكم السيارة أعلى مستوى من الأمان والسلامة لكل من يقودها وتعد هذه من أعلى أنظمة السلامة بالإضافة إلى أنها تحتوي على وسائد هوائية وكاميرا خلفية مع أنظمة تحذير النقاط العمياء.