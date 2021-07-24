أقوي عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2021 من عبد اللطيف ب700 ريال شهريا على 60 أشهر

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أقوي عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر2021، من أكثر ما يتم البحث عنه بدرجة كبيرة في الوقت الحالي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز عام 2021، نظراً لأن فئة كبيرة من الأشخاص يرغبون هذا النوع من السيارة التي جاءت بتصميم متميز والكثير من المواصفات القياسية التي نريد دائماً أن تتوفر في سيارة أحلامنا، وبالفعل تمكنت الكثير من البنوك المصرفية وكذلك الشركات التمويلية وعلى رأسهم عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من العروض المتميزة ليغتنمها كل من يرغب في امتلاك سيارة تويوتا بالتقسيط المريح، بعد أن أدركت الشركة جيداً أن هذا الإصدار من شركة تويوتا اليابانية حلم للكثير من الفئات وبالأخص الشباب، ونحن هنا اليوم لنعرض عليكم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا لاند كروز.
أقوي عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2021 من عبد اللطيف ب700 ريال
من لا يدرك حتى الآن سيارة تويوتا لاند كروز ولماذا يقبل عليه الشباب، يتساءل كثيراً عن ما تحمله السيارة من مواصفات ومزايا حيث أنها من الفئات العالية ومزودة بمحرك بقياس 5.7 لتر، كما أنها مزودة بحوال 32 صمام وتعمل بقدرة 362 حصان وتحتوي على عزم دوران أقصى قد يصل إلى 530 نيوتن بالمتر الواحد، كما أن السيارة تمتلك ناقل حركة أتوماتيك وتدعم نظام القيادة المتعدد على الطرق والمنحنيات والشوارع المليئة بالرمال، وتحتوي السيارة أيضاً على شاشة لمس وتملك نظام الإضاءة الداخلية التي تحيط بالسيارة، والأهم من كل ذلك أن يوجد بها ثلاجة وتقنية التبريد للمقاعد الأمامية والكثير من المزايا الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
عروض عبد اللطيف لتقسيط السيارة
- أصبح الآن بإمكان كل من يرغب في اقتناء السيارة القيام بتقسيط سيارة تويوتا على مدة 60 شهر.
- دفعات شهرية متنوعة تبدأ من 700 ريال سعودي.
- على أن تكون الدفعة الأولى 149,781 ريال سعودي، وتكون الدفعة الأخيرة للسيارة 82,938 ريال سعودي.
- وهذا يعني أن تكون نسبة الربح بمعدل 40%، أي أن النسبة السنوية بحوالي 24%.
- أما بالنسبة لمصاريف الإصدار تكون 576 ريال سعودي، وتكون نسبة الضريبة المضافة الإجمالية على السيارة بنحو 15% وبمعدل 33,352 ريال سعودي.
- ويشير ذلك أن السعر الإجمالي للسيارة ومضاف عليه الضريبة المضافة يكون 281,602 ريال سعودي.
الوسوم
أقوي عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر2021، من أكثر ما يتم البحث عنه بدرجة كبيرة في الوقت الحالي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز عام 2021، نظراً لأن فئة كبيرة من الأشخاص يرغبون هذا النوع من السيارة التي جاءت بتصميم متميز والكثير من المواصفات القياسية التي نريد دائماً أن تتوفر في سيارة أحلامنا، وبالفعل تمكنت الكثير من البنوك المصرفية وكذلك الشركات التمويلية وعلى رأسهم عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من العروض المتميزة ليغتنمها كل من يرغب في امتلاك سيارة تويوتا بالتقسيط المريح، بعد أن أدركت الشركة جيداً أن هذا الإصدار من شركة تويوتا اليابانية حلم للكثير من الفئات وبالأخص الشباب، ونحن هنا اليوم لنعرض عليكم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا لاند كروز.
أقوي عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2021 من عبد اللطيف ب700 ريال
من لا يدرك حتى الآن سيارة تويوتا لاند كروز ولماذا يقبل عليه الشباب، يتساءل كثيراً عن ما تحمله السيارة من مواصفات ومزايا حيث أنها من الفئات العالية ومزودة بمحرك بقياس 5.7 لتر، كما أنها مزودة بحوال 32 صمام وتعمل بقدرة 362 حصان وتحتوي على عزم دوران أقصى قد يصل إلى 530 نيوتن بالمتر الواحد، كما أن السيارة تمتلك ناقل حركة أتوماتيك وتدعم نظام القيادة المتعدد على الطرق والمنحنيات والشوارع المليئة بالرمال، وتحتوي السيارة أيضاً على شاشة لمس وتملك نظام الإضاءة الداخلية التي تحيط بالسيارة، والأهم من كل ذلك أن يوجد بها ثلاجة وتقنية التبريد للمقاعد الأمامية والكثير من المزايا الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
عروض عبد اللطيف لتقسيط السيارة
- أصبح الآن بإمكان كل من يرغب في اقتناء السيارة القيام بتقسيط سيارة تويوتا على مدة 60 شهر.
- دفعات شهرية متنوعة تبدأ من 700 ريال سعودي.
- على أن تكون الدفعة الأولى 149,781 ريال سعودي، وتكون الدفعة الأخيرة للسيارة 82,938 ريال سعودي.
- وهذا يعني أن تكون نسبة الربح بمعدل 40%، أي أن النسبة السنوية بحوالي 24%.
- أما بالنسبة لمصاريف الإصدار تكون 576 ريال سعودي، وتكون نسبة الضريبة المضافة الإجمالية على السيارة بنحو 15% وبمعدل 33,352 ريال سعودي.
- ويشير ذلك أن السعر الإجمالي للسيارة ومضاف عليه الضريبة المضافة يكون 281,602 ريال سعودي.
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