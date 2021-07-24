سيارات مستعملة حديثة تبدأ من 6 آلاف هيونداي نيسان مازدا 6 وهوندا بسعر رخيص، بعد انتهاء العيد تواجدت سيارات مرغوبة أحدث الموديلات بأسعار فرصة في حراج السيارات. فعلى سبيل المثال وفي أثناء جولتنا ومتابعتنا اليومية لأسعار السيارات داخل حراج جدة والموديلات المطروحة للبيع، وجدنا سيارات هيونداي حديثة مستعملة بسعر ومواصفات جيدة جداً، تواجدت مثلاً اليوم سيارة النترا 2016 واكسنت 2017. كما أن هناك موديلات مستعمل حديثة أخرى مثل هوندا أكورد فل كامل موديل 2016 ورينو فلوانس 2015 وسوزوكي 2015 وسيارتين مازدا 6، لذا تابع معنا أفضل وأرخص السيارات المستعملة المطروحة للبيع اليوم بالحراج.

سيارات مستعملة حديثة تبدأ من 6 ألاف ريال

توفرت بحراج السيارات اليوم بجدة سيارة مازدا 6 مستعمل موديل 2007 سوداء اللون للبيع بسعر ثمانية آلاف ريال فقط، ناقل حركة أوتوماتيك وعداد السيارة مسجل 290 ألف كيلو متر وحالتها الداخلية والخارجية جيدة كما كما موضح بالصور. هيونداي النترا موديل 2004 لون فضي بسعر 6000 آلاف ريال، المكيف يعمل والفحص منتهي والسيارة بقير عادي. تويوتا كامري موديل 98 باللون الأبيض، سيارة نظيفة قير عادي والسعر المطلوب 8000 ريال. كما تتوفر سيارة هوندا سيفك موديل 2009 حمراء اللون بسعر عشرة آلاف ريال، القير أوتوماتيك والسيارة عليها شاشات إضافية وداخلية مُنجدة.

توفرت أيضاً اليوم سيارة مازدا 6 موديل 2009 سوداء اللون مزودة بمكيف ومقاعد مخمل، لقير أوتوماتيك تبترونيك والمحرك 4 سلندر وعداد السيارة وصل إلى 255 ألف كيلو متر، السيارة بحالة ممتازة ومطلوب 15 ألف ريال سعر نهائي للاستغناء عنها. كما تتوفر سيارة جي ام سي يوكن موديل 2008 وسط بين ستاندر ودينالي، السيارة سوداء اللون والداخلية بيج جلد وتتميز بفتحة سقف، القير أوتوماتيك وممشاها 220 ألف كيلو متر والسعر النهائي 23 ألف ريال.

أرخص سيارات مستعملة في الحراج

تتوفر سيارة سوزوكي موديل 2015 فور باي فور دبل بيضاء اللون، القير عادي وهي بدون رش وحالتها جيدة جداً وممشاها فقط 62 ألف كيلو متر ويطلب المالك 27 ألف ريال. كما تتوفر سيارة رينو فلوانس موديل 2015 بيضاء اللون، ماكينة 4 سلندر والقير عادي، السيارة بها مكيف وزجاج كهربائي والسعر المطلوب 12 ألف ريال. هيونداي اكسنت موديل 2017 بيضاء اللون وكالة على الشرط بسعر نهائي 25000 ريال، القير أوتوماتيك والعداد مسجل 142 ألف كيلو متر.

تواجدت سيارة رائعة اليوم ولكنها غالية السعر وهي سيارة هوندا أكورد فل كامل موديل 2016 سوداء اللون، الماكينة 1500 سي سي والقير أوتوماتيك مع جميع التجهيزات تيربو رادار شاشة وبصمة، السيارة بدون رش والعداد مسجل ممشى 71 ألف كيلو متر فقط وسعرها 82 ألف ريال. كما تتوفر سيارة نيسان صني مستعمل موديل 2010 بيضاء اللون بدون رش والقير عادي ومطلوب فيها 13 ألف ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي النترا أوتوماتيك موديل 2016 رمادية اللون ممشاها 140 ألف كيلو متر وسعرها 19000 ريال.