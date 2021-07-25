تفاصيل أسعار ومواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 ، تقدم لنا شركات صناعة السيارات كل يوم طراز جديد ومواصفات متطورة، وهذا يشبع شغف محبي المركبات الإلكترونية الحديثة، وهيونداي واحدة من أهم الشركات التي تحاول مواكبة العصر الحديث بسيارات متميزة مثل النترا سي إن 7 وإليكم مواصفاتها.

تفاصيل أسعار ومواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2021

أسعار ومواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2021

يوجد من هذا الموديل أكثر من فئة بأسعار متفاوتة وأيضًا بصفات متغيرة تناسب مع جميع الاحتياجات،

فإن الفئة الخامسة تقدر بحوالي ثلاثمائة وتسعين ألف جنيه مصري، وهي تعتبر من أقل الفئات في الأسواق المحلية، أما التي تليها تقدر بمبلغ أربعمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه للفئة السادسة، وتأتي السابعة بمبلغ أربعمائة وسبعة وأربعين ألفًا من الجنيهات المصرية.

مواصفات هيونداي النترا 2021C2N7

تتميز تلك السيارة بالعديد من المواصفات التي يسعد بها متابعي عالم السيارات ومنها التالي:

تضم العديد من وسائل الأمان والراحة للمستخدم.

فرامل تمنع الانزلاق والتي تعرف باسم ABS.

تضم بأور سترينج يعمل بشكل أوتوماتيكي.

تم إضافة وسائد هوائية لتوفير الراحة للسائق.

هي سيارة مكيفة الهواء و تناسب الأجواء الصيفية شديدة الحرارة.

التحكم الإلكتروني في المرأيات الجانبية فضلاً عن الإشارات.

يتوفر بها جنط كبير مقاس 15 بوصة.

زجاج السيارة يعمل بالكهرباء.

كافة المصابيح تعمل بنظام الهالوجين.

خاصية التحكم في المقاعد الأمامية.

عجلة القيادة تضم وظائف متعددة.

تحتوي على 6 مكبرات صوتية.

كما تضم شاشة عرض كبيرة بحجم 4.2 بوصة.

فرش المقاعد من أجود أنواع الأقمشة.

تتمتع بخاصية البلوتوث والـ يو س بي.

ذات شكل انسيابي جذاب.

تضم السيارة خاصية تشغيل الراديو.

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات.

سعة المحرك 1600 سي سي.

عزم السيارة في الدوران يصل إلى 157 نيوتن.

ناقل الحركة يضم 6 سرعات ويعمل بشكل أوتوماتيكي.

أبعاد هيونداي النترا الجديدة

تم تقديم الموديل الجديد من هيونداي النترا بشكل مميز للغاية وبأبعاد جديدة بالإضافة إلى المميزات السابق ذكرها.

الطول: 4675 مل.

العرض: 1825 مل.

الارتفاع: 1430 مل.

وبهذا نكون قد عرضنا أسعار ومواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 فيمكن الآن لكل محبي هذه السيترة اقتنائها بكل سهولة.