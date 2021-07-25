هيونداي تطلق النسخة الرياضة من Elantra

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أحد شركات مجموعة "هيونداي-كيا للمركبات"، أعلنت عن توسعة باقة موديلات أيقونتها Elantra بنسخة N الرياضية، لتوسع من حضور ألينترا في الأسواق العالمية.

نسخة رياضية من Elantra

وقالت الشركة إن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو سعة 2 لتر وبقوة 280 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، وبفضل وظيفة Boost يتم زيادة قوة المحرك إلى 290 حصان لمدة 20 ثانية.

هيونداي تزود ألينترا الرياضية بمقاعد فاخرة

وتتسارع سيارة Elantra الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س، وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد ألكانتارا الرياضية الفاخرة، مع مساند رأس مدمجة، كما تتميز السيارة بتصميم العتبات الجديد، فضلاً عن مخارج العادم الكبيرة على اليمين واليسار.

وتدعم هيونداي نظام المعلومات والترفيه بوظائف N الخاصة، حيث يتم تضمين عرض لضغط الزيت ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى معلومات حول ضغط الشحن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ألينترا أيقونة شركة هيونداي

تجدر الإشارة هنا إلى أن ألينترا دوت الخليج أيقونة شركة هيونداي الكورية، بدأ إنتاجها عام 1990، وشهدت على مدارس السنوات الماضية تغييرا جذريا في أجيالها المتعاقبة، وفازت بالعديد من التصنيفات العالمية منها أفضل 10 سيارات في فعالية استهلاك الوقود، ونالت المرتبة الثانية في عامي 2006-2007 في فئة سيارات السيدان الأكثر فعالية في استهلاك الوقود، وصُنفتْ أيضاً في فئة سيارات سيدان لمتوسطة حجم الأكثر ملائمة، وعمدت هيونداي بشكل مستمر على تحديث السيارة وتزويدها بكل جديد.