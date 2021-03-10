مال وأعمال

سي إن بي سي - صعدت الأسهم الأمريكية، يوم الثلاثاء، وسجل المؤشر ناسداك مكاسب بحوالي 4% مستعيدا خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واقبال المستثمرين على شراء أسهم التكولنوجيا التي تراجعت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية. The post المؤشر الأمريكي ناسداك يقفز حوالي 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا appeared first on...
النفط يهبط أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير عن المخزونات الأمريكية
سي إن بي سي - هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء، مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+ . The post النفط يهبط أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير عن المخزونات الأمريكية appeared...
الصحة: تسجيل 622 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة
دوت الخليج - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144917 حالة حتى اليوم. The post الصحة: تسجيل 622 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة appeared first on جريدة دوت الخليج....
الدولار ينخفض من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف مع استقرار عوائد السندات
سي إن بي سي - نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف، اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الإسترالي والنيوزيلندي. The post الدولار ينخفض من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف مع استقرار عوائد السندات appeared first on جريدة دوت الخليج....
فرنسا تعلن تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاحات كورونا
العربية دوت نت - أعلنت فرنسا تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. The post فرنسا تعلن تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاحات كورونا appeared first on جريدة دوت الخليج....