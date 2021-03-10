مال وأعمال

سي إن بي سي - هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء، مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+ . The post النفط يهبط أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير عن المخزونات الأمريكية appeared...

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