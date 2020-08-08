بريطانيا تسحب أكثر من 740 ألفا من معدات فحص كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

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تلقت راندوكس Randox Laboratories، وهي شركة تكنولوجيا طبية مقرها أيرلندا الشمالية، تعليمات من قبل منظم الأدوية البريطاني لاستدعاء ما يصل إلى 741 ألفاً من معدات اختبار لفيروس كورونا من برنامج الاختبار والتتبع الوطني كإجراء وقائي.
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هذا وكانت الحكومة قد أصدرت في 15 يوليو تعليمات للبرنامج، الذي تديره خدمة الصحة الوطنية (NHS)، بالتوقف عن استخدام مجموعة من المعدات، مشيرة إلى مخاوف من أنها قد لا تفي بمعايير السلامة المطلوبة.
وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: “أصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تعليمات لشركة راندوكس باستدعاء جميع معدات اختبار الشركة من برنامج الاختبار والتتبع الوطني.
وأضافت الوزارة أن القرار اتخذ كإجراء “احترازي”. وقالت إن المخاطر على السلامة كانت منخفضة ولم تتأثر نتائج الاختبار من أجهزة راندوكس.
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