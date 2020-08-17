وزيرة الهجرة: توقيع بروتوكول مع شركة verne pro global لتوظيف عدد من العمالة العائدة من الخارج

فاروق يوسف _ أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية استطاعت امتصاص تداعيات جائحة كورونا على الرغم من تأثيرها على معظم الأنشطة الاقتصادية.

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وقالت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن على هامش الجولة التفقدية لافتتاح المرحلة الثانية من المنطقة اللوجيستية والتجارية بمحافظة الغربية، إن الحكومة تحاول إنجاح كافة مشاريع التنمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تفعيل مبادرة “نورت بلدك” حيث تم عمل استثمارات وقاعدة بيانات لتوظيف كافة العائدين من الخارج.

وذكرت أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة verne pro global، لتوظيف عدد من العمالة العائدة من الخارج.

وأشارت إلى أن تواجد هذا المشروع في محافظة الغربية سيسهم في القضاء على عمليات الهجرة غير الشرعية.

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