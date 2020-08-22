ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على مستويين قياسيين بعد بيانات إيجابية

_ أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويين مرتفعين غير مسبوقين يوم الجمعة، إذ تدعم كلاهما بسهم أبل وبيانات أشارت إلى بعض مواطن القوة في الاقتصاد الأمريكي.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.69 بالمئة إلى 27930.33 نقطة، في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.34 بالمئة إلى 3397.16 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 0.42 بالمئة إلى 11311.80 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ تغير يذكر على داو، وحقق ستاندرد آند بورز 500 تقدما 0.7 بالمئة، وأضاف ناسداك 2.7 بالمئة.

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