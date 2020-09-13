الاتصالات السعودية تعلن انتهاء مدة مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من فودافون مصر دون التوصل لاتفاق

العربية نت _ أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع فودافون مصر وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة 55%، دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

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وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، أن انتهاء مد مذكرة التفاهم يعود لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين الاتصالات السعودية و مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.

وكانت “إس تي سي”، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما.

وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “مجموعة فودافون” بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة “فودافون” في شركة “فودافون مصر” والبالغة 55%.

وقبل أيام كشفت وكالة بلومبرج أن شركة الاتصالات السعودية (STC) تتفاوض لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر.

وكان من المفترض انتهاء الموعد النهائي لشركة “اس تي سي” السعودية للمضي قدما في العرض غير الملزم المقدم في يناير، ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم، للمرة الثانية، لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة الاتصالات السعودية قالت إن عرضها المقدم لشراء 55% من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار.

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