ساويرس يكشف مستهدفات توسع أوراسكوم بعد التقسيم

الانفتاح على الاستثمار باللوجيستيات والترفيه.. والتعاون مع الصندوق السيادي في استثمار الأصول

استبعاد التوسعات الخارجية للتركيز على مصر أولا.. والبدء في المستقبل القريب

هيكلة محفظة استثمارات الشركة القاسمة عبر بيع أصول مثل الكابل في باكستان وعقار البرازيل

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن أبرز الفرص التوسعية المستهدفة في إطار عملية تقسيم الشركة، مؤكدًا اهتمامه بالاستثمار في القطاع المصرفي عبر شركة الخدمات المالية المنبثقة من عملية التقسيم، والتي ستضم تحت مظلتها مساهمات أوراسكوم بشركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال والبالغ نسبتهما 70% و30% على التوالي.

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ووفقًا لتفاصيل مشروع التقسيم التي أعلنتها الشركة خلال الأسبوع الماضي، ستضم شركة أوراسكوم للاستثمار كشركة قاسمة تحت تبعيتها 8 شركات وواحدة شقيقة، فيما ستضم شركة أوراسكوم المالية القابضة كلًّا من شركة بلتون المالية القابضة التابعة، وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (شركة شقيقة).

وأوضح ساويرس في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أنه لم يبدأ بعد اتخاذ خطوات رسمية في اتجاه دخول القطاع المصرفي، نافيًا اعتزام بنك الاستثمار بلتون خوض المنافسة على صفقة الاستحواذ على وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر والتي جذبت حتى الآن بنكي الإمارات دبي الوطني وABC البحريني.

وحول الدور الذي سيلعبه البنك الأوروبي المملوك لرجل الأعمال في خطوة دخول القطاع المصرفي المصري، قال ساويرس: «البنك الأوروبي لن يلعب دورًا مباشرًا، لكنه بالقطع مفيد كخبرة ومرجعية للعمل».

واستبعد ساويرس التحرك تجاه تملك بنك في إفريقيا خلال المرحلة الحالية، وهي الخطوة التي سعى إليها منذ فترة من خلال شركته بلتون، ثم من خلال مفاوضات مباشرة أعلن عنها العام الماضي خلال مؤتمر دوت الخليج للاستثمار.

كما استبعد ساويرس خوض أي توسعات خارجية عبر شركتي بلتون وثروة كابيتال خلال هذه المرحلة، وقال: «التوسع سيكون في مصر أولًا وفي المستقبل القريب».

وأشار إلى التركيز على إضافة نشاطي التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي لاستكمال باقة الخدمات المالية غير المصرفية، والتي سيستثنى منها مجال التمويل العقاري.

وعلى الجانب الآخر، كشف ساويرس عن اعتزام شركة أوراسكوم –القاسمة- التوسع بالاستثمار في مجال اللوجيستيات، مع التركيز على الاستثمار بمجالات الترفيه، علاوة على بحث فرص التعاون مع الصندوق السيادي.

وقال ساويرس: «نحن منفتحون على التعاون مع الصندوق السيادي خاصة فيما يتعلق بالأصول التي انتقلت إليه، والتي يمكن استثمارها سويًّا»، لكنه رفض تحديد الأصول والفرص محل الاهتمام خلال هذه المرحلة.

كما كشف عن اعتزام الشركة القاسمة التخارج من بعض الأصول خلال الفترة المقبلة في إطار عملية هيكلة محفظة استثماراتها التابعة، وقال: «سيتم بيع بعض الأصول مثل الكابل في باكستان والمبنى في البرازيل».

وتضم محفظة استثمارات الشركة القاسمة كلًّا من شركة ترانس وورلد أسوسيت الخاصة ليمتد، وأوراسكوم تليكوم فينتشرز، وأوراسكوم تليكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول، وفيكتوار القابضة، وأو كابيتال للطاقة، وأوراسكوم بريزم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وأو كابيتال للخدمات والمقاولات، وأوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وشينو تكنولوجي جوينت فينتشر وهي شركة شقيقة.

وحول تطورات مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذي تنفذه شركة أوراسكوم للاستثمار وفقًا لتعاقدها على إدارة وتشغيل المنطقة، قال ساويرس: «تطوير منطقة الأهرام بلغ مرحلة متقدمة، وبالفعل وصل أول أتوبيس كهربائي صديق للبيئة كما انتهى الجزء الأول من التطوير».

ووفقًا لمشروع التقسيم، سيبلغ رأس المال المرخص به للشركة القاسمة 6 مليارات جنيه والمصدر والمدفوع نحو 577 مليون جنيه، فيما سيبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المنقسمة -أوراسكوم المالية القابضة- نحو 1.63 مليار جنيه، ويبلغ رأسمالها المرخص به 16 مليار جنيه.

وستبلغ حقوق المساهمين في الشركة القاسمة 890.8 مليون جنيه تساوي القيمة الإجمالية لصافي أصولها والممثلة في نصيبها من رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة، بالإضافة للأرباح الناتجة عن شركاتها التابعة، في حين ستبلغ حقوق المساهمين في الشركة المنقسمة نحو 2.4 مليار جنيه.

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