محمد خالد العسال: مصر إيطاليا العقارية تبدأ التسليم بمشروع البوسكو باستثمارات 16 مليار جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلة جديدة من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية والتي أطلقت عليها اسم The Meadows، وهي تتكون من وحدات محدودة مخصصة “تاون هاوس – فيلات مستقلة – توين هاوس – شقق فاخرة”، وفق المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرا إلى أن استثمارات تلك المرحلة تصل إلى نحو مليار جنيه.

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الشركة تعاقدت مع 8 مقاولين ومكاتب استشارية لتسريع العمل

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن حجم استثمارات الشركة في المشروع يصل إلى 16 مليار جنيه، وأنها تنفذ خطة عاجلة وسريعة لتصبح أول شركة تقوم بتسليم وحداتها بالعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنها تعتمد في ذلك على التعاون مع 8 من أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات.

تنفيذ الهيكل الخرساني لنحو 350 فيلا ويجري حاليا إنهاء الأعمال الخارجية

وأشار العسال إلى أن الشركة انتهت من الهيكل الخرساني لنحو 350 فيلا، ويجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الخارجية والوجهات. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فقد تم الانتهاء من 86% من الهيكل الخرساني والمباني الخاص بالفيلات، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع الملاك، حيث نظمت الشركة في فبراير الماضي زيارات لموقع “البوسكو”، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية بوحداتهم أولًا بأول، ورؤية نماذج جاهزة للفيلات ووحدات التوين هاوس، للوقوف على الموقف التنفيذي ورؤية الشكل النهائي لمنازلهم المستقبلية في المشروع.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة مصر إيطاليا القابضة عن تعيين شريف صالح في منصب الرئيس التنفيذي المشارك للاستراتيجيات ولمشروع البوسكو سيتي أحد المشروعات الكبرى التابعة لشركة مصر إيطاليا العقارية.

ولفت العسال إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 2.5 مليار جنيه مبيعات العام الحالي مقابل 3 مليارات جنيه العام الماضي، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لمراعاة الضغوط المالية على المشترين، موضحا أن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت لتقديم مشروع بهذا الحجم والجودة، وتم تكريس جهود كبيرة لتطوير المرحلة الأولى من البوسكو لتقدم خدمات سكنية وتجارية متكاملة للعملاء، ما يعكس مدى جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء وتشمل تسليمات المرحلة الأولى وحدات من التوين هاوس والفيلات المستقلة”.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 11.5 مليون متر مربع جارٍ تنميتها بإجمالي استثمارات 68 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليار جنيه، حيث تصل قيمة أرض مشروع إل بوسكو 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.

وتعمل مجموعة مصر إيطاليا على 6 مشروعات خلال الفترة الحالية إثنان منها في العاصمة الإدارية وهما “البوسكو” الذي يُقام على مساحة 200 فدان باجمالى استثمارات 16 مليار جنيه، ومشروع “فينشي” الذي يُقام على مساحة 110 أفدنة وتكلفة استثمارية 9 مليارات جنيه، ويضم المشروع 600 فيلا و1500 وحدة سكنية بجانب وحدات فندقية.

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