الحديد والصلب المصرية تقلص خسائرها 58% لتصل إلى 887 مليون جنيه خلال عام

رنا ممدوح _ قلصت شركة الحديد والصلب المصرية من خسائرها بعد الضريبة بنسبة 58%، لتصل إلى 887.370 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 1.526.885 مليار جنيه بالسنة المقارنة.

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في حين تراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 87%، لتصل إلى 1.082.853 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.242.820 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.158.996 مليار جنيه، مقابل 1.443.568 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

ولخصت شركة الحديد والصلب المصرية الأحداث الهامة التي وقعت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي في تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات واهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

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