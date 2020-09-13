ماجد فهمي: الصناعات الدوائية والمواد البترولية والغزل والنسيج مرشحة لجذب استثمارات ضخمة

أمنية إبراهيم _ وصف ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إقدام البنك المركزي المصري على مضاعفة قيمة مبادرة تمويل القطاع الخاص ذات عائد 8% متناقصًا، بأنها خطوة مهمة في هذا التوقيت سيكون لها أثر إيجابي على السوق.

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وقال فهمي: إن قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة بطبيعتها لا يمكنها أن تتحمل أسعار فائدة مرتفعة قرب مستوى 20%، ولذا طرح البنك المركزي المصري مبادرته في بداية الأمر لدعم الصناعة بعائد منخفض لتخفيف الأعباء التمويلية عنها، ثم بعد ذلك اتخذ قراره بتوسيع دائرة المستفيدين من التمويل المدعوم سواء عبر ضم قطاعات جديدة أو فئات أكبر من الشركات من حيث حجم المبيعات والإيرادات، في ظل التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فهمي، أن التوقعات مع بداية عام 2020 كانت تشير إلى اتخاذ منحنى أسعار الفائدة الأساسية اتجاهًا هبوطيًّا مع اتباع مزيد من السياسة النقدية التيسيرية، إلا أن ظهور جائحة كورونا في العالم كله، أدت لتوقف التيسير النقدي بشكل مؤقت، وهو ما عوض عنه توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المئة مليار جنيه التي تم خفض العائد عليها إلى 8% على الرصيد المتناقص بدلًا من 10%، تزامنًا مع القرار الجريء الذي اتخذه البنك المركزي المصري في بداية تداعيات أزمة كورونا العالمية بخفض الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية دفعة واحدة.

وتابع فهمي: رصد 100 مليار جنيه جديدة للقطاع الخاص، يعتبر حلًّا بديلًا عن خفض مستويات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بعد أن غيرت جائحة كورونا وتداعياتها على الأسواق المحلية والعالمية جميع الخطط.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن مبادرة دعم القطاع الخاص تعطي دفعة جيدة لهذه القطاعات الهامة والحيوية لتشجيعها على زيادة الإنتاج ورفع قدرتها على المنافسة، حتى تنجح في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن مصر قدمت دعمًا متكاملًا للقطاع الخاص والشركات الكبرى في وقت الأزمة، حيث قامت الحكومة بخفض أسعار الطاقة فيما قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المدينة بنحو 300 نقطة أساس لمساندة القطاعات كافة، وعلاوة على ذلك ضم بعض القطاعات الاستراتيجية لمبادرة 8%.

وقال فهمي، إن حجم التمويلات التي ضخها بنك التنمية الصناعية ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات تقارب نحو 3 مليارات جنيه، لعملاء البنك القائمين وكذلك العملاء الجدد، واستفادت منها قطاعات واسعة.

وحول القطاعات التي يرى فيها البنك فرصًا تمويلية للاستفادة من مضاعفة مبادرة البنك المركزي المصري، قال فهمي، إن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية مرشحة لأن تشهد ضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث تتمتع بفرص نمو واعدة، وكذلك الصناعات المرتبطة بالمواد البترولية، والمواد الغذائية القائمة على الحاصلات الزراعية وهي من القطاعات التي تشهد حاليًا حالة رواج كبير.

وتابع فهمي، أن صناعة أعلاف الحيوانات والطيور تشهد أيضًا حراكًا، وبها فرص تمويلية كبيرة، إضافة إلى الأسمدة والمبيدات، مؤكدًا أن البنوك تولي اهتمامًا بالصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي بمصر، والذي توليه الدولة أهمية كبيرة في الوقت الحالي.

دعم الشركات الكبرى ضرورة للحفاظ على قدرتها التنافسية والتصديرية

وعن استفادة شركات القطاع الخاص الكبرى من مبادرة البنك المركزي المصري، قال فهمي، إن هذه الشركات كانت بحاجة ضرورية لدعم ومساندة قوية في ظل التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدًا أن دعمها كان ضروريًّا للحفاظ على قدرتها واستمراريتها في السوق، واستدامة أعمالها خاصة تلك التي لديها نشاط تصديري.

وأكد فهمي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ستشهد رواجًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاهتمام والدعم الكبير من الحكومة، وكذلك صناعة الأثاث، لافتًا إلى أن هاتين الصناعتين سيكون لهما دور هام في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الإفريقية.

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