أحمد جلال: استمرار الدعم رغم تحسن الظروف رسالة تؤكد استقرار وقوة الأوضاع

أمنية إبراهيم _ قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBE، إن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات كانت مطلوبة وجاءت في التوقيت المناسب، حيث تزامنت مع التداعيات الطارئة وغير المتوقعة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.

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أضاف جلال، أن بنكه نجح في ضخ نحو 20 مليار جنيه ضمن مبادرة المئة مليار جنيه في غضون شهور، ليكون بين قائمة أكبر 5 بنوك ممولة ضمن مبادرة القطاع الخاص، واستفاد من التمويل عدد واسع من الصناعات والأنشطة الزراعية.

وأوضح أن الغرض الأساسي من المبادرة التي تصادفت مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا، كان تخفيف الأعباء التمويلية ومساندة الشركات للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بمصانعها والحفاظ على العمالة لديها.

وتابع: أزمة كورونا جعلت الهدف الأساسي للقطاع المصرفي هو الحد من خروج الشركات من السوق نتيجة لتعثر أوضاعها المالية في فترة الإغلاق الجزئي، ودعم قدراتها للحفاظ على العمالة لديها.

وأكد جلال، أن الشركات الصناعية الكبرى بعد أن ضمها البنك المركزي المصري لمظلة مبادرة 8% وخفف عن كاهلها عبء ارتفاع الفوائد، تشجعت على منح حوافز تيسيرية في السداد لوكلائها وموزعيها، مما ساهم بدوره في الحفاظ على دوران النشاط بالأسواق.

المبادرة نجحت في الحد من خروج الشركات من السوق والحفاظ على العمالة

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الدعم الذي تم تقديمه لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية كان له دور رئيسي في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي للبلاد.

وقال جلال: “الشريحة الأولى من المبادرة أدت دورها على أكمل وجه وعبرت بالاقتصاد وشركات القطاع الخاص من التداعيات والانعكاسات السلبية لأزمة كورونا العالمية، وضخ 100 مليار جنيه جديدة بنفس قيمة الدعم رغم تحسن الظروف الاقتصادية نسبيًّا يبعث بعدة رسائل أهمها استقرار وقوة الأوضاع الاقتصادية لمصر، إلى جانب التأكيد على أن الهدف الأساسي للدولة والجهات المسؤولة والمعنية هو مساندة الشركات ومساعدتها في زيادة حجم أعمالها ورحلة توسعاتها”.

ولفت جلال، إلى أن من بين ما يميز مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، عدم التفرقة أو التمييز بين الشركات بحسب معدلات ربحيتها، حيث إن الدعم والمساندة متاحان للجميع، الأمر الذي أفسح مجالًا أمام البنوك لاتخاذ مبادرات مع عدد واسع من العملاء عبر توفير التمويل ضمن المبادرة والتي يتسق العائد عليها البالغ 8% على الرصيد متناقصًا مع نموذج توقعاتهم للتدفقات النقدية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن هذه الرسائل وصلت بشكل جيد لجميع دوائر مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن استمرار تقديم الدعم في المرحلة المقبلة هو حافز ومشجع قوي على استئناف خطط التوسع وزيادة حجم الإنتاج.

وقال جلال، إن تلك المبادرة كانت فرصة جيدة لمصرفه لزيادة حجم محفظته التمويلية اعتمادًا على فريق التسويق والعلاقات مع العملاء، حيث حققت له مبدأ تكافؤ الفرص مع باقي أعضاء القطاع المصرفي من حيث سعر العائد على التمويل، نظرًا لاختلاف تكلفة الأموال من بنك لآخر في العمليات التمويلية التقليدية، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات تمكن من حجز مكان متقدم مع البنوك الكبرى في منح التمويل ضمن مبادرة المركزي واقتنص ما يقرب من 20 مليار جنيه.

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