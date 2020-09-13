مستثمرون: الفيدرالي الأمريكي لن يتوسع في شراء الأسهم إلا بعد هبوط دراماتيكي

أثار تراجع سوق الأسهم الأمريكية الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتكثيف مشتريات الأصول لتعزيز الاقتصاد، لكن عمليات البيع لم تكن حادة بما يكفي لتبرير اتخاذ أي إجراء، وفقًا للمشاركين في السوق والاستراتيجيين ومستشار وزارة الخزانة الأمريكية.

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قال بعض الاستراتيجيين إن الأمر الأكثر ترجيحًا هو أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، التي ستجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء لوضع السياسة النقدية الأمريكية، بتحويل مشترياتها من الخزانة نحو المزيد من الديون طويلة الأجل للحفاظ على عوائد منخفضة.

يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة الأصول التي يحتفظ بها في أوقات الشدة لتحفيز الاقتصاد، أو بيعها عندما يكون الاقتصاد في خطر الإنهاك. وتم تعزيز ميزانيته العمومية من 4 تريليونات دولار إلى 7 تريليونات دولار منذ تفشي فيروس كورونا.

أدى ارتفاع الأسهم المدفوع بالتكنولوجيا إلى رفع مؤشر S&P 500 .SPX القياسي بنسبة 15% منذ بداية يوليو إلى ذروة الإغلاق في الثاني من سبتمبر. وارتفع مؤشر Nasdaq Composite .IXIC بنسبة 21% خلال نفس الفترة.

مع ذلك، دفعت عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا الثقيلة مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، والتي تُعرّف عمومًا على أنها انخفاض بنسبة 10% أو أكثر من ذروة حديثة. ومنذ ذلك الحين، استقرت السوق جزئيًّا.

قال Ajay Rajadhyaksha ، رئيس أبحاث الماكرو في Barclays Plc ، إن الأمر سيستغرق هبوطًا مفاجئًا ودراماتيكيًّا آخر في الأسواق قبل أن يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة شرائه.

وقال راجادياكشا، العضو في لجنة تقديم المشورة لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن إدارة الديون والاقتصاد: “لن يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أي مشكلات مع مستوى أسعار الأسهم في هذه المرحلة”. “أعتقد أنك ستحتاج إلى انخفاض بنسبة 10% أخرى، على الأقل، وبسرعة، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في الانتباه”.

وقال جينادي جولدبيرج، محلل الأسعار الأمريكي في TD Securities، إن عمليات بيع الأسهم لن تقلق الاحتياطي الفيدرالي.

كان بعض المستثمرين يبحثون عن زيادة شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم السوق.

وقال تروي جيسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في SkyBridge، وهي شركة استثمارات بديلة، إن حقيقة أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ظلت ثابتة لمدة 12 أسبوعًا كانت جزءًا من سبب حذر المستثمرين.

وقال: “ما لم نحصل على جولة أخرى من التوسع في الميزانية العمومية وتسريع آخر لنمو المعروض النقدي، فستكون الأسواق أكثر تقلبًا”.

أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة والديون المدعومة بالرهن العقاري حيث تتعافى الأسواق من مشاكل السيولة المزمنة في مارس، عندما أدى الذعر من فيروس كورونا إلى تراجع الأسهم وتسبب في أزمات في أسواق الديون.

كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي متوسط مشترياته اليومية من سندات الشركات من نحو 300 مليون دولار، عندما تم تقديم البرنامج في مايو، إلى 26 مليون دولار الأسبوع الماضي، مع تشديد هوامش الائتمان.

وصعد بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة شراء ديون الشركات في يونيو، والذي جاء بعد عمليات بيع في سوق الأسهم وتوسيع هوامش الائتمان ذات الدرجة الاستثمارية.

وأدى الانخفاض في قروض إعادة الشراء التي تمت زيادتها لتخفيف شروط التمويل أثناء هزيمة السوق إلى إبقاء الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ثابتة عند نحو 7 تريليونات دولار منذ مايو، حتى مع استمرار مشتريات الديون عند مستويات منخفضة.

والتزم الاحتياطي الفيدرالي بشراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريًّا من الخزانة والأصول المدعومة بالرهن العقاري وتعهد بأنه سيفعل كل ما هو مطلوب لضمان بقاء السيولة في السوق.

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