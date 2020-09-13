محمد فرج عامر: توقعات بفرض مصر رسوما مثيلة وتحركات رسمية لتحديد الأسباب

شاهندة إبراهيم _ قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية، إن إلغاء كينيا الإعفاء الجمركي على المنتجات من مصر وعدة دول وخروجها من اتفاقية الكوميسا له بالغ الأثر على كل من الدولتين الموقعتين على الاتفاقية التجارية، نظرًا لأنه لا يجوز ذلك من جانب واحد لأنه اتفاق دولي.

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أضاف عامر في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»: «إذا تحقق خروج كينيا من اتفاقية الكوميسا وفرضها رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المصرية، فإن ذلك سيدفع مصر والدول المتضرر لإقرار رسوم مثيلة بنفس النسبة المقررة على المنتجات الكينية».

وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية، أن مصر تستورد جميع أصناف الشاي من كينيا، وهو من أبرز الواردات المصرية، معتقدًا أنه ليس من السهل أن تفرض الدولتان رسومًا متبادلة، ولا بد من حلول تضمن انسياب التجارة بين البلدين.

واستطرد: «من المؤكد أن هناك تحركات حثيثة من قبل وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة وجميع المسؤولين والمعنيين بهذا الملف لإيجاد حلول فعالة على أرض الواقع وضمانة للشركات المصرية المصدرة لإفريقيا بعدم تحمل أعباء أخرى».

وذكر عامر أن الخطوات الأولى التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة تتلخص في إجراء اتصالات ومفاوضات بين الوزراء المعنيين بهذا الملف من الدولتين، وقيام الملحقين التجاريين بدورهما المنوط، إلى جانب تقدم السفير المصري بمذكرة للحكومة الكينية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، وللتوصل إلى حلول عادلة للطرفين وموقف الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات الأخرى التي سيتم البت فيها ولكنها تأتي تباعًا.

الرسوم الأخيرة تسبب في ضرر بالغ على الشركات المصرية

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث ضرر بالغ للعديد من الشركات، خاصة أن هناك واردات مصرية عديدة من السوق الكيني، مؤكدًا أن اتجاه كينيا إلى فرض هذه الرسوم يعد نقضًا لاتفاقية الكوميسا التي من المفترض أن يتم البحث في تجديدها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق الكينية مستفيدة من تطبيق هذا القرار، الأمر الذي يلزم وزارة التجارة والصناعة في التحرك سواء لإلغاء هذه الرسوم، أو الاتجاه لفرض رسوم مثيلة على المنتجات الكينية.

وأكد عامر أن هناك تعاونًا مستمرًّا ودائمًا مع وزارة التجارة والصناعة لبحث ومناقشة أي تغيرات تطرأ على القطاع الصناعي، وتكون بمثابة عائق أمامه.

وأشار إلى أهمية حل جميع معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي لتصل للمعدلات العالمية، مشيدًا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتٍ لإقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.

وتعمل مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية في مجال اللحوم المصنعة، والدجاج، والخضروات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، والحلويات والمخبوزات، ومعجون الطماطم، والمربى، والجبن المطبوخ، وتتبعها ثلاث شركات رئيسية تضم ثلاثة عشر مصنعًا مقامة على مساحة ما يقرب من خمسمئة ألف متر مربع.

وتتمثل الشركات الثلاث التابعة للمجموعة في المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم وتضم أربعة مصانع لإنتاج اللحوم، والمخبوزات، والمعلبات ومنتجات الدجاج، والشركة المصرية للغذاء التي تضم ستة مصانع لإنتاج الخضروات المجمدة والمعلبة، والجبن، والحلويات، والصلصة ومركزات الفواكه، والتتراباك، وأخيرًا الشركة المصرية للتنمية الغذائية وتضم ثلاثة مصانع لإنتاج العصائر، والمربى، والمخبوزات.

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