هاني برزي: الخطط المستقبلية للشركات في إفريقيا مهددة إذا استمرت الأزمة

فاروق يوسف _ قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن قرار هيئة الجمارك الكينية بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات المستوردة من مصر، سيكون له أثر سلبي على الخطط المستقبلية للشركات ويهددها إذا استمرت الرسوم، خاصة أنها تعد بوابة للعديد من الأسواق الإفريقية الحبيسة.

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أضاف هاني برزي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أنه سيجري العمل بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، لدراسة طبيعة القرار، ووضع أطر تحدد كيفية التعامل معه في حال تطبيقه، مؤكدًا أن اتجاه السلطات الكينية لهذا القرار -الذي وصفه بأنه مفاجأة غير سارة- جاء نتيجة انتهاء اتفاقية الكوميسا التي كانت تضم العديد من الدول من شرق وجنوب إفريقيا، في نهاية ديسمبر 2019.

وذكر أنه سيتم متابعة الأمر بصورة عاجلة وكيف سيكون الاتجاه خلال الفترة المقبلة، متسائلًا عن مدى إمكانية تمديد الاتفاقية مرة أخرى، وعن المرحلة الزمنية لتطبيق هذا القرار الذي سيكون له أثره السلبي في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن المجلس كان يتبنى خطة طموحة للتوجه نحو الأسواق الإفريقية التي باتت وجهة للعديد من المنتجات.

3.8 مليار دولار صادرات السلع الغذائية المستهدفة للعام الجاري

وأوضح هاني برزي أن المجلس يستهدف زيادة صادرات العام الجاري بنحو 10% لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في 2019 الذي شهد نموًّا بنسبة 2% عن معدلات العام السابق عليه.

وتوقع بدء تعافي حركات التجارة وتحسن الأوضاع نسبيًّا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن شهدت موجة عنيفة من التباطؤ خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

ووفق آخر إحصائيات صادرة عن المجلس التصديري للسلع الغذائية، فقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 نحو 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019.

وأرجع المجلس الانخفاض في صادرات القطاع إلى تأثر حركة التجارة العالمية بتبعات تفشي فيروس كورونا، وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات المصرية التصديرية.

وسجلت صادرات شهر يناير 2020 أعلى أشهر الفترة في نسبة نمو الصادرات بنسبة 20% بقيمة 285 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر أبريل 2020 أعلى قيمة شهرية خلال تلك الفترة بقيمة 318 مليون دولار.

وتصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 781 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، يليها الاتحاد الأوربي بقيمة 209 ملايين دولار وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة صادرات صناعات الأغذية إلى الدول الإفريقية غير العربية 157 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الأمريكية 71 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية 219 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، قال المجلس إن السعودية جاءت في المركز الأول بقيمة صادرات 139 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4%، تليها ليبيا بقيمة 80 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 9%، ثم الولايات المتحدة بقيمة 71 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، والأردن بقيمة 70 مليون دولار، واليمن 62 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 61 مليون دولار، والجزائر 59 مليون دولار، وإيطاليا 45 مليون دولار، والعراق 42 مليون دولار، وفي المركز العاشر دولة فلسطين بقيمة 40 مليون دولار.

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