صناديق الأسواق الناشئة تعاني شح السيولة وضعف وتأخر العوائد

_ أُغلقت العشرات من صناديق الأسواق الناشئة هذا العام بعد أن أضر الاضطراب الذي أحدثه فيروس كورونا بمعنويات المستثمرين تجاه أصولها على خلفية تأخر العوائد قياسًا بالاقتصادات المتقدمة.

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فشل الدولار الأمريكي الضعيف، الذي كان من شأنه أن يعزز الأسواق الناشئة عادة، في رفع معنويات المستثمرين، وكانت السيولة بطيئة في العودة بعد التدفقات الكبيرة للخارج التي سببها وباء كورونا.

وأظهرت بيانات من مورنينج ستار أنه بينما كانت العديد من صناديق الأسواق الناشئة تكافح قبل الوباء، قد تتسارع وتيرة الإغلاق، مع تصفية 51 صندوقًا للأسهم الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفاعًا من 44 في العام السابق.

وأظهرت البيانات أيضًا أنه تم حتى الآن تصفية 23 صندوق دخل ثابت بالعملة الناشئة هذا العام. عبر الدخل الثابت والأسهم، وتم إغلاق أو دمج 93 صندوقًا هذا العام، مقارنة بـ 106 في العام السابق.

قال ماتيو كاكوينو، المدير المساعد لـ Morningstar، إن سلسلة العوائد المخيبة للآمال والسيولة الضئيلة في بعض الصناديق تتسبب في زيادة الضغط، وهناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن التوقعات الكلية لبعض بلدان الأسواق الناشئة مع اندلاع أزمة فيروس كورونا. وأضاف كاكوينو: “من المرجح أن يكون ارتفاع إغلاق الصناديق انعكاسًا لاستجابة مديري الأصول لقلة طلب المستثمرين”.

ينقسم مديرو الأصول حول آفاق الأسواق الناشئة وما إذا كانوا سيوقفون ضعف الأداء. وهذا الأسبوع، خفض معهد بلاك روك للاستثمار تصنيف الديون الناشئة بالعملة المحلية إلى أقل من الوزن، في حين قال جولدمان ساكس إن سندات العملة الصعبة الناشئة ستشهد عوائد من رقمين.

قال محللو بنك أوف أمريكا يوم الجمعة إن المستثمرين سحبوا ما يقرب من 24 مليار دولار من الصناديق النقدية في الأسبوع الماضي للتحول إلى الأسواق الناشئة، مستشهدين ببيانات EPFR للأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الشهر الماضي نقلًا عن ملف من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بيمكو ستغلق صندوق العملات في الأسواق الناشئة والاستثمارات قصيرة الأجل. وامتنعت شركة بيمكو عن التعليق.

وفي غضون ذلك، قالت جوبيتر في يونيو إنها ستغلق صندوقها غير المقيد للأسهم الناشئة، قائلة إنها لا ترى “تدفقات كافية من المستثمرين الحاليين أو الجدد لجعله مستدامًا في المستقبل”.

تأتي خطوة مدير الأصول في أعقاب قرار بيكتي العام الماضي بسحب صندوق الديون الناشئة المحلي من الدرجة الاستثمارية وإغلاق Aviva Investors لصندوق السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، حسبما تظهر بيانات Morningstar.

وتأتي عمليات الإغلاق الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه مؤشر الأسهم الناشئة MSCI أداءه الضعيف طويل الأجل للمؤشر العالمي الأوسع؛ ارتفعت الأسهم الناشئة بنسبة 15% في الأشهر الستة الماضية، مقارنة بمكاسب بنسبة 20% بين الشركات النظيرة العالمية.

وتأتي عوائد الديون الناشئة في أعقاب السندات الحكومية الألمانية والأمريكية، وقد فعلت ذلك منذ نهاية مارس. وانخفض متوسط عائد الدين بالعملة المحلية إلى أقل من ذلك على الديون الناشئة بالدولار الأقل خطورة.

كل هذا يتآمر لإضعاف جاذبية القطاع، خاصة أن العديد من العملات الناشئة تكافح. وانخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، وهز الروبل الروسي بسبب أسعار النفط والتهديد بفرض مزيد من العقوبات.

وبصرف النظر عن الصين، التي تعافت من صدمة الفيروس، فإن التعافي في الهند وجنوب إفريقيا ومعظم أمريكا اللاتينية لا يزال في مرحلة مبكرة، حسبما قال جولدمان ساكس للعملاء.

قال كاكوينو إن أقل بقليل من نصف صناديق الأسهم الناشئة في أوربا البالغ عددها 600 والتي تتبعها Morningstar لديها أقل من 100 مليون يورو (119 مليون دولار) من الأصول الخاضعة للإدارة.

وأضاف: “المعادلة الاقتصادية لا تصلح لكثير من هذه الصناديق ويتم إغلاق الكثير منها لأنها على الأرجح ليست مربحة أو لا يرى مديرو الأصول انعكاسًا في التدفقات”.

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