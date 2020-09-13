سهم المصرية للاتصالات يقلص الخسائر الصباحية إلى 5.92% ومؤشرات البورصة تواصل الصعود

رنا ممدوح _ دعمت القوى الشرائية للمستثمرين العرب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة الصعود في منتصف تعاملات اليوم.

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وتركز تأثير خبر الاتصالات السعودية وإعلانها عن انتهاء مدة مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من فودافون مصر دون التوصل لاتفاق على سهم المصرية للاتصالات الذي سجل خسائر بنسبة 5.92%، متداولا عند مستوى 12.23 جنيه.

والجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من فودافون مصر.

في حين تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 عن الخسائر الصباحية الطفيفة محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.06%، ليتداول عند مستوى 11077 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 67.52 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.53% و 1.31% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 490.638 مليون جنيه على 157 شركة من خلال 20023 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 28 في حين لم تتغير أسعار 30.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.322 مليون جنيه، منها 6.582 مليون جنيه للمؤسسات، و1.739 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 7.620 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 20.566 مليون جنيه، مقابل 12.945 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 702.423 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.894 مليون جنيه، مقابل 3.192 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.46%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.90%.

في حين تصدر سهم بي انفستمنتس القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.04%، تلاه سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.81%، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 5.92%.

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