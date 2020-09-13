سعر الدولار يتراجع قرشين ببنك كريدي أجريكول وقرشا في العربي الإفريقي

شاهندة إبراهيم – سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في غالبية البنوك، فيما شهد تحرك صعودًا وهبوطًا في عدد محدود من المصارف.

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واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري ومصر، وكذلك في التجاري الدولي وقناة السويس عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن ختام تعاملات الخميس الماضي.

كما ظل الأخضر ثابتًا ببنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدولار قرشًا في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع بإغلاق الخميس الماضي.

وهبط أيضًا قرشين في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بدلًا من 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

بينما رفع بنك عوده سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقابل 15.71جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وصعد الدولار أيضًا قرشين في بنك إتش إس بي سي، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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