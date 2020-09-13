بنك سويسرلاند يدعو إلى معاملة ضريبية موحدة للمصارف

_ دعا توماس جوتستين الرئيس التنفيذي لبنك سويسرلاند المدعوم من الدولة إلى إلغاء امتيازات البنوك الإقليمية المدعومة من الدولة في سويسرا، حتى تدفع نفس الضرائب التي تدفعها البنوك الخاصة.

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وصرح لصحيفة Schweiz am Wochenende الأسبوعية في مقابلة نُشرت يوم السبت: “إنني أعتبر البنوك الكانتونية ذات الضمانات الحكومية الضمنية أو الصريحة والامتيازات الضريبية تشوهًا كبيرًا في السوق في القطاع الخاص السويسري”.

بنوك الكانتون هي بنوك التجزئة التي تمتلك فيها الحكومات الإقليمية حصصًا كبيرة وحقوق تصويت المساهمين. ويضمن الكانتون المالك التزامات غالبية بنوك الكانتونات.

أضاف جوستين: “يدفع البنك العادي في المتوسط نحو 20% ضرائب ويدفع 50% من الأرباح لمساهميه. ولا أرى أي سبب يمنع بنوك الكانتونات من فعل الشيء نفسه”.

ووافق كريدي سويس على نحو 3.3 مليار فرنك سويسري (3.6 مليار دولار) للإقراض الطارئ المتعلق بفيروس كورونا حتى الآن، كما قال للصحيفة. وأكد خطة المقرض لدفع الشريحة الثانية من الأرباح لعام 2019 في الخريف.

وقال جوتستين إنه لاحظ أن المكاتب العائلية وعملاء القطاع الخاص الأثرياء بدأوا في الانتقال إلى سويسرا خوفًا من أن تزيد الدول الأوربية الأخرى الضرائب بما في ذلك على الثروة والميراث للتعامل مع الوباء.

وقال: “هذه فرصة لسوقنا المالية وللخدمات المصرفية الخاصة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه لا توجد خطط حاليًا لإعادة الدخول إلى سوق إدارة الثروات في الولايات المتحدة، لكن هذا شيء يجب النظر إليه على المدى المتوسط والطويل.

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